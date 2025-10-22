MLB／大谷翔平暖舉激勵士氣 道奇教頭：一點也不意外

大谷翔平將國聯冠軍系列賽MVP的獎盃，放在道奇隊休息室中，並用「TEAM EFFORT（團隊的努力）」的紙條取代，看到這樣的暖心舉動，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「一點也不意外。」

大谷翔平在國聯冠軍賽第四戰先發6局投出10次三振，作為打者更敲出單場三響砲，被譽為「季後賽史上最偉大表現」，也讓他獲選MVP，不過當時致詞時大谷就說：「這4場比賽每個人都表現得很出色，這是全隊一起拿下的勝利。」

而道奇隊接著要備戰與藍鳥隊的世界大賽，在團隊恢復勳練時，休息室的中央擺放著這座獎盃，只不過以「團隊努力」取代了「最有價值球員」的字眼。

羅伯茲今天被問到此事時也說：「翔平真的是一位非常出色的隊友。那個獎是屬於『整個團隊』的。他當然在第4戰有精彩的表現，但他也理解從第1戰到第3戰，不論是史奈爾（Blake Snell）、山本由伸，還是赫南德茲（Teoscar Hernandez）），每個人都可能成為MVP。」

羅伯茲也說：「他能夠這樣認知這個榮耀，正是他身為優秀隊友的最好證明。」而也有道奇球團相關人士評價這個溫暖舉動：「很有翔平的風格，他真的是個很好的人。」