快訊

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

MLB／大谷翔平搭上前往多倫多飛機 藍鳥回憶當年夢醒時分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平終於搭上前往多倫多的飛機，只不過這次要以對手身分在世界大賽對決藍鳥。 美聯社
大谷翔平終於搭上前往多倫多的飛機，只不過這次要以對手身分在世界大賽對決藍鳥。 美聯社

大谷翔平終於搭上前往多倫多的飛機，只不過是以對手的身分要為效力的道奇隊在世界大賽與藍鳥隊爭冠，被問到那年冬天爭取大谷翔平的回憶，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「真要說的話，希望他把那時候帶走的藍鳥球帽還給我們。」

史奈德這句話玩笑成分居多，但也代表當時藍鳥爭取大谷翔平已經進到最後階段，甚至在大谷翔平結束會議離開時，還帶走了藍鳥隊為他模擬設置的置物櫃中的物品，愛犬「彈額頭」也穿著藍鳥致贈的寵物衣，讓藍鳥隊感覺到這一切是如此接近。

一切要回到2023年12月，當時藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）原本預計要在飯店接受媒體採訪，但臨時改為視訊會議，而身著正式服裝的艾金斯坐在白牆前，無法顯示自己身在何處，因為當時他與一眾藍鳥高層正在春訓基地接待大谷翔平。

當天整個春訓基地清空，在絕對保密下等著大谷翔平出現，一群人看著停車場等待一台黑色休旅車，史奈德說：「就像在等總統到來，真的。」

只不過就如最終大谷翔平在社群上發表的結果，他根本沒有搭上「飛往多倫多的飛機」，讓加拿大的藍鳥隊球迷心碎，然而即使如此，他們依舊打造出堅強的團隊，在世界大賽與大谷翔平效力的道奇隊站在同一個競技舞台，台灣時間25日、26日舉行的前兩戰位在藍鳥主場。

藍鳥 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／羅伯茲公布前2戰先發 大谷翔平登板日改口：視情況

MLB／A-Rod盛讚大谷翔平地球上最偉大 基特反駁：還不能這樣說

MLB／大谷翔平商業奇蹟 美媒：道奇214億投資已回本

MLB／大谷翔平二刀流稍獲喘息 官網：道奇休太久並不完全有利

相關新聞

MLB／羅伯茲公布前2戰先發 大谷翔平登板日改口：視情況

有別於先前接受日本媒體時公布前4戰先發投手，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在記者會上僅確認世界大賽前兩...

MLB／大谷翔平搭上前往多倫多飛機 藍鳥回憶當年夢醒時分

大谷翔平終於搭上前往多倫多的飛機，只不過是以對手的身分要為效力的道奇隊在世界大賽與藍鳥隊爭冠，被問到那年冬天爭取大谷翔平...

MLB／藍鳥全壘打夾克印有「台灣」字樣？ 與王建民有關

藍鳥隊憑藉「春天哥」史布林格（George Springer）的逆轉三分砲，以4：3擊敗水手隊，暌違32年再度打進世界大賽。值得一提的是，藍鳥球員擊出全壘打回休息室時穿上的「全壘打夾克」，繡有「Tai

MLB／大谷翔平暖舉激勵士氣 道奇教頭：一點也不意外

大谷翔平將國聯冠軍系列賽MVP的獎盃，放在道奇隊休息室中，並用「TEAM EFFORT（團隊的努力）」的紙條取代，看到這...

MLB／天使新教頭出爐！選擇沒經驗的大谷前搭檔鈴木清

大谷翔平的前東家洛杉磯天使尋找新任教頭，過去與大谷在天使同隊的捕手搭檔鈴木清（Kurt Suzuki）獲得青睞，接下天使隊總教練重任，試圖帶領球隊走出長達10年的連敗與季後賽空窗期。

MLB世界大賽賽程出爐 一圖看2隊當家球員戰績、奪冠賠率

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿7場晉級，暌違32年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的道奇隊，上演史上第3次「美加大戰」，7戰4勝制系列賽將在25日開打。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。