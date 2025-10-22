MLB／大谷翔平搭上前往多倫多飛機 藍鳥回憶當年夢醒時分

大谷翔平終於搭上前往多倫多的飛機，只不過是以對手的身分要為效力的道奇隊在世界大賽與藍鳥隊爭冠，被問到那年冬天爭取大谷翔平的回憶，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「真要說的話，希望他把那時候帶走的藍鳥球帽還給我們。」

史奈德這句話玩笑成分居多，但也代表當時藍鳥爭取大谷翔平已經進到最後階段，甚至在大谷翔平結束會議離開時，還帶走了藍鳥隊為他模擬設置的置物櫃中的物品，愛犬「彈額頭」也穿著藍鳥致贈的寵物衣，讓藍鳥隊感覺到這一切是如此接近。

一切要回到2023年12月，當時藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）原本預計要在飯店接受媒體採訪，但臨時改為視訊會議，而身著正式服裝的艾金斯坐在白牆前，無法顯示自己身在何處，因為當時他與一眾藍鳥高層正在春訓基地接待大谷翔平。

當天整個春訓基地清空，在絕對保密下等著大谷翔平出現，一群人看著停車場等待一台黑色休旅車，史奈德說：「就像在等總統到來，真的。」

只不過就如最終大谷翔平在社群上發表的結果，他根本沒有搭上「飛往多倫多的飛機」，讓加拿大的藍鳥隊球迷心碎，然而即使如此，他們依舊打造出堅強的團隊，在世界大賽與大谷翔平效力的道奇隊站在同一個競技舞台，台灣時間25日、26日舉行的前兩戰位在藍鳥主場。