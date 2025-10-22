MLB／天使新教頭出爐！選擇沒經驗的大谷前搭檔鈴木清

大谷翔平的前東家洛杉磯天使尋找新任教頭，過去與大谷在天使同隊的捕手搭檔鈴木清（Kurt Suzuki）獲得青睞，接下天使隊總教練重任，試圖帶領球隊走出長達10年的連敗與季後賽空窗期。

現年42歲的鈴木，職業生涯曾效力5支球隊，並隨華盛頓國民隊於2019年奪下世界大賽冠軍。2022年退役後，他在天使隊擔任總經理梅納西（Perry Minasian）的特助，這次則是他生涯首度接掌主帥兵符。

據《美聯社》報導，天使隊在遴選過程中，也曾考慮前球星普荷斯（Albert Pujols）與杭特（Torii Hunter），不過最終決定由熟悉球隊文化、具領袖氣質的鈴木清出線。

天使隊近年戰績低迷，2025球季僅拿下72勝90敗，連續10個賽季勝率未達5成，球隊進入季後賽的上一次已是2014年，而上一次贏得季後賽勝利更要追溯到2009年。

球隊的陣容在進攻火力上仍具潛力，除了有全能游擊手奈托（Zach Neto），阿戴爾（Jo Adell）與瓦德（Taylor Ward）去年合計揮出73支全壘打，楚奧特（Mike Trout）則簽約至2030年。不過，先發輪值與牛棚的穩定性仍是最大隱憂，除菊池雄星與索利安諾（Jose Soriano）外，其餘投手群狀況難料。

鈴木曾於2021至2022年以替補捕手身分回到天使，因出色的投手配合能力與場上判斷力獲得隊內高度評價。如今，他成為天使自2018年索西亞（Mike Scioscia）卸任以來的第5任總教練。索西亞執掌球隊期間，曾帶領天使奪下2002年世界大賽冠軍與5座美聯西區冠軍，締造隊史黃金時期。

然而，球迷對現任老闆莫瑞洛（Arte Moreno）的不滿情緒已經積壓多年。外界普遍批評他過度干預球團運作、投資球員不足，並錯失替大谷翔平自由球員補強陣容的機會，也不願意匹配洛杉磯道奇的天價報價。消息指出，莫瑞洛原先傾向讓普荷斯接任總教練，但談判破裂後轉而選擇鈴木。