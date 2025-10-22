MLB／羅伯茲公布前2戰先發 大谷翔平登板日改口：視情況

有別於先前接受日本媒體時公布前4戰先發投手，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在記者會上僅確認世界大賽前兩戰先發會是史奈爾（Blake Snell）、山本由伸，包含大谷翔平等其他輪值則要「視情況安排」。

道奇隊將與藍鳥隊爭奪今年世界大賽冠軍，日本媒體先前報導，羅伯茲點出世界大賽的投手輪值與國聯冠軍賽相同，史奈爾、山本由伸之後就是葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平，如果打到第7戰，大谷翔平可能後援出賽。

只不過今天被問到大谷翔平的使用方式，羅伯茲說：「還沒有決定會是哪一場先發。至於是否會以中繼身份登板，也要視系列賽的進行情況，目前尚未有定案。」