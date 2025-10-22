MLB／藍鳥全壘打夾克印有「台灣」字樣？ 與王建民有關

藍鳥隊憑藉「春天哥」史布林格（George Springer）的逆轉三分砲，以4：3擊敗水手隊，暌違32年再度打進世界大賽。值得一提的是，藍鳥球員擊出全壘打回休息室時穿上的「全壘打夾克」，繡有「Taiwan」字樣。

2021年各隊紛紛推出屬於自己球隊的全壘打慶祝儀式，藍鳥也加入這個行列，推出一件特製的「全壘打夾克」。這件夾克背面印上每位球員的國籍名稱，希望藉此展現球隊多元文化的特色。

這件夾克也印有台灣的字樣，原因可能是2013年台灣旅美好手王建民曾待過藍鳥一段時間，當年王建民出賽6場都是先發，1勝2敗，防禦率7.67。

這件夾克2021年7月於紅襪隊芬威球場首次登場，那段期間藍鳥隊表現亮眼，2021年91勝，2022年也打進季後賽。然而，2022年外卡系列賽藍鳥遭水手橫掃後，這件夾克也暫時消失。

直到2024年初藍鳥陷入低潮，球員們決定帶回這件全壘打夾克，盼望為球隊注入活力。當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）當時受訪時表示，「我覺得這真的有幫助，我把這件夾克看成一種獎勵，表現好就能穿。有時看到其他人披上夾克，你也會想『我也要打出好表現，這樣我也能穿上。』」