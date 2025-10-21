MLB／藍鳥強碰道奇 世界大賽10月25日開打

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿七場晉級，暌違卅二年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的豪門道奇隊，上演史上第三次「美加大戰」，七戰四勝制系列賽將在廿五日開打，尋求二連霸的道奇挑戰隊史第九冠，藍鳥則要尋求第三冠。

道奇在國聯冠軍賽先一步四連勝橫掃釀酒人隊，世界大賽以逸待勞；美聯爭霸戰打滿七場，水手隊先拿到三勝卻胡不了牌，讓藍鳥在主場收下二連勝，隊史四十九年仍是全大聯盟唯一沒打過世界大賽的球隊。道奇本季團隊薪資三點五億美元（約台幣一○七億元），排名大聯盟第一，過去廿二次進入世界大賽，八度奪冠，前一冠就是去年；藍鳥團隊薪資二點五五億美元（約台幣七十八億元）排名第七，過去僅有的兩次世界大賽資歷為一九九二、九三年，全數奪冠。

世界大賽首度由道奇、藍鳥過招，道奇陣中兩位日本球星讓這波系列賽添醍醐味，前年大谷翔平進入自由市場、去年佐佐木朗希從日職申請入札赴美，藍鳥在兩人最終「二選一」輸給道奇，尤其大谷更一度被誤傳已搭機飛往多倫多準備簽約，結果是場烏龍，藍鳥球迷一路追蹤的私人飛機走下來並非大谷，而是一位當地富商。

藍鳥爭取大谷失利，等不到那班載著大谷來簽約的班機，就在世界大賽戲碼出爐時，連美國媒體「今日美國」記者奈登賈爾都發文揶揄當年烏龍爆料，「這一次，大谷真的要搭上飛往多倫多的飛機了。」

藍鳥陣中卅六歲老將史布林格，也將是這次對戰的焦點人物，過去作為太空人隊一員，爆發「暗號門」醜聞的二○一七年，太空人正是擊敗道奇奪冠；史布林格當年七場敲出十一安、五轟、七分打點，獲選世界大賽ＭＶＰ，道奇被視為太空人這座汙點冠軍的受害者，如今雙方再於世界大賽遭逢，不難預期史布林格將會在道奇主場遭到噓聲對待。

藍鳥例行賽打下九十四勝，優於道奇的九十三勝，因此握有主場優勢，系列賽將從廿五日在多倫多羅傑斯中心展開。