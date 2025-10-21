快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

MLB／藍鳥強碰道奇 世界大賽10月25日開打

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
世界大賽第3次美加對戰 製表／陳宛晶
世界大賽第3次美加對戰 製表／陳宛晶

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿七場晉級，暌違卅二年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的豪門道奇隊，上演史上第三次「美加大戰」，七戰四勝制系列賽將在廿五日開打，尋求二連霸的道奇挑戰隊史第九冠，藍鳥則要尋求第三冠。

道奇在國聯冠軍賽先一步四連勝橫掃釀酒人隊，世界大賽以逸待勞；美聯爭霸戰打滿七場，水手隊先拿到三勝卻胡不了牌，讓藍鳥在主場收下二連勝，隊史四十九年仍是全大聯盟唯一沒打過世界大賽的球隊。道奇本季團隊薪資三點五億美元（約台幣一○七億元），排名大聯盟第一，過去廿二次進入世界大賽，八度奪冠，前一冠就是去年；藍鳥團隊薪資二點五五億美元（約台幣七十八億元）排名第七，過去僅有的兩次世界大賽資歷為一九九二、九三年，全數奪冠。

世界大賽首度由道奇、藍鳥過招，道奇陣中兩位日本球星讓這波系列賽添醍醐味，前年大谷翔平進入自由市場、去年佐佐木朗希從日職申請入札赴美，藍鳥在兩人最終「二選一」輸給道奇，尤其大谷更一度被誤傳已搭機飛往多倫多準備簽約，結果是場烏龍，藍鳥球迷一路追蹤的私人飛機走下來並非大谷，而是一位當地富商。

藍鳥爭取大谷失利，等不到那班載著大谷來簽約的班機，就在世界大賽戲碼出爐時，連美國媒體「今日美國」記者奈登賈爾都發文揶揄當年烏龍爆料，「這一次，大谷真的要搭上飛往多倫多的飛機了。」

藍鳥陣中卅六歲老將史布林格，也將是這次對戰的焦點人物，過去作為太空人隊一員，爆發「暗號門」醜聞的二○一七年，太空人正是擊敗道奇奪冠；史布林格當年七場敲出十一安、五轟、七分打點，獲選世界大賽ＭＶＰ，道奇被視為太空人這座汙點冠軍的受害者，如今雙方再於世界大賽遭逢，不難預期史布林格將會在道奇主場遭到噓聲對待。

藍鳥例行賽打下九十四勝，優於道奇的九十三勝，因此握有主場優勢，系列賽將從廿五日在多倫多羅傑斯中心展開。

延伸閱讀

MLB／A-Rod盛讚大谷翔平地球上最偉大 基特反駁：還不能這樣說

MLB／神劇本！ 藍鳥爭大谷、朗希對道奇吞2連敗 如今世界大賽交鋒

MLB／大谷翔平商業奇蹟 美媒：道奇214億投資已回本

MLB／大谷翔平二刀流稍獲喘息 官網：道奇休太久並不完全有利

相關新聞

MLB／藍鳥等32年晉世界大賽 史布林格逆轉轟重逢「暗號門」受害者道奇

水手隊做了6局的美夢，在第7局史布林格（George Springer）的三分砲後夢醒，藍鳥隊靠這一轟逆轉戰局，終場以4...

MLB／神劇本！ 藍鳥爭大谷、朗希對道奇吞2連敗 如今世界大賽交鋒

道奇隊先一步挺進世界大賽，今天終於等到美聯戰場的對手出線，藍鳥隊打滿7場擊敗水手隊，相隔32年晉級世界大賽，而他們連兩年...

MLB／史上第3次「美加大戰」25日開打 大谷、小葛重砲火力比一比

藍鳥隊今天在美聯冠軍賽第7戰以4：3擊敗水手隊，暌違32年再度封王，並在世界大賽擁有4場主場優勢，25日將在多倫多主場迎...

MLB／藍鳥強碰道奇 世界大賽10月25日開打

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿七場晉級，暌違卅二年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的豪門道奇隊，上演...

MLB／川普惹火藍鳥迷 赴美看球能省就省

美國大聯盟多倫多藍鳥隊闖進世界大賽，將對決洛杉磯道奇隊，但加拿大球迷的狂熱情緒背後，卻夾雜著一層政治陰影。川普政府上任以...

MLB／A-Rod盛讚大谷翔平地球上最偉大 基特反駁：還不能這樣說

大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演單場「3轟10K」，令許多球迷津津樂道。不少媒體和球迷認為大谷打出棒球史上最佳表現，但洋基隊名人堂球星基特（Derek Jeter）認為，大谷現在還不是史上最佳。 洋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。