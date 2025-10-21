MLB／A-Rod盛讚大谷翔平地球上最偉大 基特反駁：還不能這樣說

大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演單場「3轟10K」，令許多球迷津津樂道。不少媒體和球迷認為大谷打出棒球史上最佳表現，但洋基隊名人堂球星基特（Derek Jeter）認為，大谷現在還不是史上最佳。

洋基名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在節目上直呼，「現在的大谷翔平，就是地球上最有影響力、最偉大的運動員。」

基特反駁A-Rod的說法，「現在的文化動不動就把某件事稱為『史上最強』。我們明星賽前討論過大谷，還不能說他（大谷）是史上最偉大選手，他還需要更長職業生涯，維持這種成績夠久，在他之前還有漢克阿倫（Hank Aaron）和梅斯（Willie Mays）。」

不過基特也稱讚大谷，「他擁有的綜合能力是我見過最出色的，連續三振3人，跑回休息室又上場開轟。棒球不像籃球能掌握進攻主導權，但他能在有限機會造成重傷害。」