快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

MLB／A-Rod盛讚大谷翔平地球上最偉大 基特反駁：還不能這樣說

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演單場「3轟10K」，令許多球迷津津樂道。不少媒體和球迷認為大谷打出棒球史上最佳表現，但洋基隊名人堂球星基特（Derek Jeter）認為，大谷現在還不是史上最佳。

洋基名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在節目上直呼，「現在的大谷翔平，就是地球上最有影響力、最偉大的運動員。」

基特反駁A-Rod的說法，「現在的文化動不動就把某件事稱為『史上最強』。我們明星賽前討論過大谷，還不能說他（大谷）是史上最偉大選手，他還需要更長職業生涯，維持這種成績夠久，在他之前還有漢克阿倫（Hank Aaron）和梅斯（Willie Mays）。」

不過基特也稱讚大谷，「他擁有的綜合能力是我見過最出色的，連續三振3人，跑回休息室又上場開轟。棒球不像籃球能掌握進攻主導權，但他能在有限機會造成重傷害。」

大谷翔平 基特

相關新聞

MLB／藍鳥等32年晉世界大賽 史布林格逆轉轟重逢「暗號門」受害者道奇

水手隊做了6局的美夢，在第7局史布林格（George Springer）的三分砲後夢醒，藍鳥隊靠這一轟逆轉戰局，終場以4...

MLB／神劇本！ 藍鳥爭大谷、朗希對道奇吞2連敗 如今世界大賽交鋒

道奇隊先一步挺進世界大賽，今天終於等到美聯戰場的對手出線，藍鳥隊打滿7場擊敗水手隊，相隔32年晉級世界大賽，而他們連兩年...

MLB／史上第3次「美加大戰」25日開打 大谷、小葛重砲火力比一比

藍鳥隊今天在美聯冠軍賽第7戰以4：3擊敗水手隊，暌違32年再度封王，並在世界大賽擁有4場主場優勢，25日將在多倫多主場迎...

MLB／羅哈斯許願道奇奪冠要朗希跳舞 「看他的抬腿就知道能跳！」

佐佐木朗希在季後賽作為道奇隊牛棚重要戰力，化身新任「大魔神」，他的出場曲「Bailalo Rocky」也開始受到關注，而...

MLB／A-Rod盛讚大谷翔平地球上最偉大 基特反駁：還不能這樣說

大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演單場「3轟10K」，令許多球迷津津樂道。不少媒體和球迷認為大谷打出棒球史上最佳表現，但洋基隊名人堂球星基特（Derek Jeter）認為，大谷現在還不是史上最佳。 洋

MLB／水手仍是唯一未獲聯盟冠軍球隊 羅利5轟追上大谷無緣碰面

水手隊今天在美聯冠軍賽第7戰不敵史布林格（George Springer）致命3分砲，隊史首次前進世界大賽的夢想又毀了，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。