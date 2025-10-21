MLB／水手仍是唯一未獲聯盟冠軍球隊 羅利5轟追上大谷無緣碰面

水手隊今天在美聯冠軍賽第7戰不敵史布林格（George Springer）致命3分砲，隊史首次前進世界大賽的夢想又毀了，美聯全壘打王羅利（Cal Raleigh）季後賽5轟和道奇隊巨星大谷翔平排名並列第2，終究無法在爭霸戰碰面。

美聯季後賽前兩號種子打滿7場，藍鳥暌違32年重返世界大賽，挑戰隊史第3冠，水手隊史49年別說世界大賽，就連美聯冠軍都沒拿過，仍是大聯盟現役30支球隊最慘紀錄。

羅利今年例行賽60轟、125分打點奪下美聯雙冠王，僅是史上第7位締造單季60轟的球員，季後賽12戰打擊率3成04、全壘打5支、打點8分，只落後藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1轟，聯盟冠軍賽4支全壘打更是所有球員最多，但都是陽春砲，對藍鳥7戰只攻下4分打點。

CAL RALEIGH GOES YARD 🍑 pic.twitter.com/0MAVaDbxQv — MLB (@MLB) October 21, 2025

水手在分區系列賽打滿5場淘汰老虎隊， 驚險晉級美聯冠軍賽後前兩戰先在客場搶下兩勝，情勢一度大好，不料回到主場連吞兩敗，最後打滿7場讓藍鳥逆轉戰局，也是隊史第4次在美聯冠軍賽落敗。

水手1977年成軍至今，隊史僅有6次晉級季後賽，1995、2000、2001年和今年都在美聯冠軍賽出局，1997、2022年則在分區系列賽就打包。

大聯盟現役30隊中，洋基隊27座世界大賽冠軍穩居榜首，紅雀隊11冠居次，運動家、紅襪隊9冠並列第3，道奇、巨人隊8冠並列第5；水手、光芒、教士、釀酒人、洛磯隊還未堂過世界大賽冠軍滋味，但後4隊至少還有聯盟冠軍，水手季後賽最佳紀錄繼續停在「打進聯盟冠軍賽」。