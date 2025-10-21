MLB／道奇衛冕之路藏極不利因素？藍鳥苦戰晉級挾「不敗數據」

美聯冠軍系列賽先後陷入「0比2」、「2比3」落後的藍鳥隊，在攸關生死的搶七大戰中更面臨1比3劣勢，然而他們又一次展現驚人韌性，靠著「春天哥」史普林格（George Springer）7局下一記石破天驚的三分砲，直接扭轉戰局，幫助球隊睽違32年後再度殺進世界大賽，將與衛冕軍道奇正面對決。

據統計，藍鳥是史上第3支在7戰4勝制聯盟冠軍戰輸掉前兩場主場卻能逆轉晉級的球隊，另外2隊分別是1986年大都會和1985年皇家。

儘管許多人都看好兵強馬壯的道奇有機會完成衛冕大業，但數據專家藍斯（Sarah Langs）卻提出一項對衛冕軍極度不利的統計數字。

今年的世界大賽將是史上第5次出現「聯盟冠軍戰打滿7場的勝隊」對上「橫掃晉級球隊」的組合。而令人玩味的是，過去4次的紀錄中，最終奪冠的全都是歷經聯盟冠軍賽7場苦戰的球隊。

這4次紀錄分別出現在1988年的道奇、2006年的紅雀、2007年的紅襪與2012年的巨人。數據顯示，橫掃晉級的球隊在這4屆世界大賽的總戰績僅為2勝16敗，幾乎難以延續前面系列賽的強勢表現。

相較於藍鳥充滿荊棘的晉級之路，國聯冠軍道奇早在上周便以4比0橫掃全聯盟戰績最好的釀酒人，提前晉級更多出數天的休息時間。然而從歷史經驗來看，過多的休息並不一定是優勢。