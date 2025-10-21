快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇衛冕之路藏極不利因素？藍鳥苦戰晉級挾「不敗數據」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平(左)和小葛雷諾將在世界大賽正面交鋒。 法新社
大谷翔平(左)和小葛雷諾將在世界大賽正面交鋒。 法新社

美聯冠軍系列賽先後陷入「0比2」、「2比3」落後的藍鳥隊，在攸關生死的搶七大戰中更面臨1比3劣勢，然而他們又一次展現驚人韌性，靠著「春天哥」史普林格（George Springer）7局下一記石破天驚的三分砲，直接扭轉戰局，幫助球隊睽違32年後再度殺進世界大賽，將與衛冕軍道奇正面對決。

據統計，藍鳥是史上第3支在7戰4勝制聯盟冠軍戰輸掉前兩場主場卻能逆轉晉級的球隊，另外2隊分別是1986年大都會和1985年皇家。

儘管許多人都看好兵強馬壯的道奇有機會完成衛冕大業，但數據專家藍斯（Sarah Langs）卻提出一項對衛冕軍極度不利的統計數字。

今年的世界大賽將是史上第5次出現「聯盟冠軍戰打滿7場的勝隊」對上「橫掃晉級球隊」的組合。而令人玩味的是，過去4次的紀錄中，最終奪冠的全都是歷經聯盟冠軍賽7場苦戰的球隊。

這4次紀錄分別出現在1988年的道奇、2006年的紅雀、2007年的紅襪與2012年的巨人。數據顯示，橫掃晉級的球隊在這4屆世界大賽的總戰績僅為2勝16敗，幾乎難以延續前面系列賽的強勢表現。

相較於藍鳥充滿荊棘的晉級之路，國聯冠軍道奇早在上周便以4比0橫掃全聯盟戰績最好的釀酒人，提前晉級更多出數天的休息時間。然而從歷史經驗來看，過多的休息並不一定是優勢。

石破

相關新聞

MLB／藍鳥等32年晉世界大賽 史布林格逆轉轟重逢「暗號門」受害者道奇

水手隊做了6局的美夢，在第7局史布林格（George Springer）的三分砲後夢醒，藍鳥隊靠這一轟逆轉戰局，終場以4...

MLB／神劇本！ 藍鳥爭大谷、朗希對道奇吞2連敗 如今世界大賽交鋒

道奇隊先一步挺進世界大賽，今天終於等到美聯戰場的對手出線，藍鳥隊打滿7場擊敗水手隊，相隔32年晉級世界大賽，而他們連兩年...

MLB／史上第3次「美加大戰」25日開打 大谷、小葛重砲火力比一比

藍鳥隊今天在美聯冠軍賽第7戰以4：3擊敗水手隊，暌違32年再度封王，並在世界大賽擁有4場主場優勢，25日將在多倫多主場迎...

MLB／羅哈斯許願道奇奪冠要朗希跳舞 「看他的抬腿就知道能跳！」

佐佐木朗希在季後賽作為道奇隊牛棚重要戰力，化身新任「大魔神」，他的出場曲「Bailalo Rocky」也開始受到關注，而...

MLB／水手仍是唯一未獲聯盟冠軍球隊 羅利5轟追上大谷無緣碰面

水手隊今天在美聯冠軍賽第7戰不敵史布林格（George Springer）致命3分砲，隊史首次前進世界大賽的夢想又毀了，...

MLB／道奇衛冕之路藏極不利因素？藍鳥苦戰晉級挾「不敗數據」

美聯冠軍系列賽先後陷入「0比2」、「2比3」落後的藍鳥隊，在攸關生死的搶七大戰中更面臨1比3劣勢，然而他們又一次展現驚人韌性，靠著「春天哥」史普林格（George Springer）7局下一記石破天驚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。