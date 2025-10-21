MLB／史布林格致勝轟讓出MVP 藍鳥教頭盛讚小葛是球隊門面

藍鳥隊開路先鋒史布林格（George Springer）今天7局下轟出三分砲逆轉戰局，領軍4：3擊敗水手隊，藍鳥隊史第3座美聯冠軍到手，不過系列賽MVP得主不是他，而是7戰打擊率3成85、整體攻擊指數（OPS）達1.330的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） ，藍鳥官網形容：「 他就為這一刻而生。」

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）領軍4年三度闖進季後賽，今年達到高峰，直言小葛雷諾是「球隊的門面」。

Vladimir Guerrero Jr.'s full interview after being named #ALCS MVP 💪 pic.twitter.com/FmJyS9z1Rn — MLB (@MLB) 2025年10月21日

史布林格在美聯冠軍賽打擊率2成76，但3支全壘打和小葛雷諾並列全隊第1，7分打點還比他多4分，今天關鍵一擊幫助藍鳥睽違32年重返世界大賽，還是無緣奪下MVP。

小葛雷諾在這次季後賽揮出6支全壘打，不但追平卡特（Joe Carter）、包提斯塔（Jose Bautista），並列隊史最多轟紀錄，全壘打數、打點12分也都排名第1，史布林格說：「小葛雷諾完全符合我的預期，而且只會愈來愈好，這很可怕；他才26歲，還在學習、適應各種情況，但總是樂於學習。」

Vladimir Guerrero Jr. during his MVP ALCS series:



10-for-26 (.385 AVG)

3 HR

22 total bases

1.330 OPS



(MLB x @Chevrolet) pic.twitter.com/B2n0pNMFKF — MLB (@MLB) 2025年10月21日

藍鳥終於搶下世界大賽門票，小葛雷諾激動落淚，希望接下來再拿4勝，贏得冠軍戒獻給父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）。

老葛2004年在天使隊時期獲選美聯MVP，退休後也在2018年進入名人堂，生涯16年打過6次季後賽，唯一世界大賽經驗是2010年，當時效力遊騎兵隊，以1勝4敗不敵巨人隊。