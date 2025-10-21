MLB／世界大賽飄政治味！藍鳥迷不爽川普關稅威脅 赴美看球要「勒緊荷包」

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國大聯盟多倫多藍鳥隊闖進世界大賽，將對決洛杉磯道奇隊，但加拿大球迷的狂熱情緒背後，卻夾雜著一層政治陰影。川普政府上任以來對加拿大的關稅威脅與爭議言論，讓不少加拿大人對美國反感，連跨境看球都成了掙扎。美聯社
美聯社報導，卑詩省溫哥華的律師莫瑞就是典型例子。雖然是死忠藍鳥迷，但自從川普聲稱「加拿大可能成為美國第51州」後，他就幾乎不再赴美旅遊。這次是因為哥哥自澳洲飛來相約觀賽，他才勉強南下西雅圖去看美聯冠軍賽，但堅持「花愈少愈好」。他買280美元站票、不喝啤酒、不住旅館，選擇當晚開車六小時往返。過去他看例行賽會順道旅遊，花費是這次的五倍。

另一位球迷麥克米倫也說，雖然她花300美元買票，但拒絕帶孩子同行，理由是對美國政治環境感到不安。

這股政治疏離感也具體反映在跨境旅遊數據上。根據西華盛頓大學邊境政策研究所分析，2025年前九個月，加拿大車輛入境美國華盛頓州的次數比去年同期減少36%。西雅圖觀光局預估，今年國際觀光人次將減少26%，主因是加拿大旅客縮減。去年他們在當地花費5.86億美元，占國際旅客消費六成。

西雅圖觀光業者指出，加拿大遊客一直是城市的重要收入來源。餐廳業者唐納根表示，「他們小費給得多、對服務生有禮貌，不來真的感覺得出來」。

但隨著藍鳥隊挺進季後賽，部分加拿大球迷願意暫時放下政治立場，讓跨境互動重新升溫。卑詩省旅遊業者柏德花350美元買票、計畫用大約1000美元來趟24小時快閃觀賽。他表示，整個夏季旅遊仍受重創，因為許多人早在春季、川普掀起最激烈爭議時就取消或改訂行程。他本人對政治風波並不在意，也預期明年夏天旅遊業將會回溫。

「美加兩國應該要當朋友，」柏德說，「就讓我們好好看棒球，把那些亂七八糟的事都拋到腦後吧」。

