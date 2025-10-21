快訊

MLB／史上第3次「美加大戰」25日開打 大谷、小葛重砲火力比一比

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(左)、小葛雷諾(右)。美聯社
大谷翔平(左)、小葛雷諾(右)。美聯社

藍鳥隊今天在美聯冠軍賽第7戰以4：3擊敗水手隊，暌違32年再度封王，並在世界大賽擁有4場主場優勢，25日將在多倫多主場迎戰道奇隊，這次爭霸戰僅是大聯盟史上第3次「美加大戰」，聯盟冠軍賽MVP大谷翔平、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）同場較勁成重量級戲碼。

道奇18日提前贏得國聯冠軍，獲得6天休息機會，水手隊如果贏得美聯冠軍，25、26日將作客道奇球場，若是藍鳥逆轉戰局，道奇在世界大賽前兩戰就到多倫多出賽；美聯冠軍賽打滿7場，今天終於產生冠軍，道奇確定搭機飛往加拿大，在異國展開挑戰世界大賽2連霸之旅，力拚隊史第9冠。

藍鳥曾在1992、93年「美加大戰」完成世界大賽2連霸，當時分別以4勝2敗扳倒勇士、費城人隊，接下來封王乾旱期延續31年，今年首次和道奇爭霸，全力爭取隊史第3冠。

世界大賽將在台灣時間25日上午8點開打，藍鳥在25、26日前兩戰擔任主隊，道奇28、29、30日回到洛杉磯主場迎敵，如果還未打出冠軍，藍鳥11月1、2日重返多倫多再戰（全是台灣時間上午8點開打）。

大谷目前在季後賽10場比賽打擊率2成20、全壘打5支、打點9分，以投手身分出賽兩場，投出2勝、防禦率2.25；小葛雷諾出賽11場，打擊率4成42、全壘打6支、打點12分，暫居季後賽雙冠王。

道奇 藍鳥 世界大賽

