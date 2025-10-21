MLB／神劇本！ 藍鳥爭大谷、朗希對道奇吞2連敗 如今世界大賽交鋒

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(中)、佐佐木朗希(右)。 美聯社
道奇隊先一步挺進世界大賽，今天終於等到美聯戰場的對手出線，藍鳥隊打滿7場擊敗水手隊，相隔32年晉級世界大賽，而他們連兩年冬天在爭奪大谷翔平佐佐木朗希都成為「亞軍」，無緣攜手作戰的雙方，如今在世界大賽成為對手。

大谷翔平2023年冬天在自由市場上架時，種種烏龍爆料拼湊之下，美媒、網路一度盛傳藍鳥即將簽下大谷，但最終開獎答案是道奇，藍鳥球迷白開心一場；上個冬天，輪到佐佐木朗希赴美，最終決選名單包括道奇、教士、藍鳥隊，其中教士先被刷掉，藍鳥撐到最後一關，結果還是不敵道奇。

當年爭取大谷失敗，多倫多民眾1天內心情如坐雲霄飛車，當時的「多倫多星報」傳神描寫藍鳥球迷心境：「說實話，地表上70億人口，一架從南加州到多倫多的私人飛機上載著大谷翔平的機率有多高？但多倫多人揣懷著希望。」

藍鳥隊官網隨隊記者馬瑟森（Keegan Matheson）今年出版藍鳥歷史書，也揭露參與大谷追逐戰的幕後故事，藍鳥為了與大谷的面談，清空訓練基地，使用三個置物櫃佈置滿繡有大谷名字的藍鳥裝備，包括球衣、球帽、球袋等物品，而大谷離開時將這些東西都打包好帶回家，包括為他的愛犬Decoy準備的狗狗夾克，這讓他們燃起大谷可能會與藍鳥簽約的期待，但最終大谷決定投向道奇懷抱。

藍鳥連續在兩大日本球星追逐戰中落空，但今年仍然強勢打進世界大賽，且就將面對大谷、朗希領軍的道奇，為今年世界大賽添醍醐味。

