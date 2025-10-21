MLB／藍鳥等32年晉世界大賽 史布林格逆轉轟重逢「暗號門」受害者道奇

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥「春天哥」史布林格敲出逆轉三分彈。 美聯社
水手隊做了6局的美夢，在第7局史布林格（George Springer）的三分砲後夢醒，藍鳥隊靠這一轟逆轉戰局，終場以4：3贏球，繼1993年後再闖世界大賽，將與道奇隊爭冠；水手在美聯冠軍賽先聽牌，但2連敗收尾，繼續當全大聯盟唯一不曾打過世界大賽的球隊。

藍鳥由畢柏（Shane Bieber）先發遭遇苦戰，僅完成3.2局投球，被敲7安打、失2分，首局就因「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）二壘打、奈勒（Josh Naylor）一壘打串連掉分，第3局「J-Rod」敲陽春砲。

水手第5局靠羅利（Cal Raleigh）陽春砲擴大為3：1領先，先發投手柯比（George Kirby）則是繳出4局被敲4安打、失1分，水手大半場占據優勢位置。

水手第2任投手推出華裔布萊恩胡（Bryan Woo），第5、6局都面臨上壘者安然度過，7局下開局保送巴格（Addison Barger）、基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲安，藍鳥短打推進二、三壘有人後，換上巴札多（Eduard Bazardo）面對史布林格，遭到三分砲一棒擊沉，這一轟讓藍鳥主場陷入瘋狂。

水手8局上出現無人出局、一三壘有人的機會，但斷在雙殺，藍鳥由霍夫曼（Jeff Hoffman）負責第9局，演出3連K關門成功。

現年36歲的史布林格，為2017年太空人隊違規竊取暗號污名冠軍班底，該年世界大賽面對道奇打滿7場奪冠，史布林格猛敲包括5轟在內的11支安打，其中4發為追平或超前轟，拿下世界大賽MVP；史布林格一棒幫助藍鳥相隔32年飛進季後賽，世界大賽又要狹路相逢道奇。

