MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手隊奈勒跑壘時，故意用頭碰球。 路透
水手隊奈勒跑壘時，故意用頭碰球。 路透

美聯冠軍賽第7戰一開賽就出現離奇play，水手隊奈勒（Josh Naylor）剛為球隊打下第1分，隨後在跑壘時為了避免雙殺，竟然獻上自己的頭，讓藍鳥隊先發投手畢柏（Shane Bieber）超不爽，直接在場上朝前隊友噴「F」開頭髒話。

水手、藍鳥決戰第7戰，爭奪世界大賽門票，藍鳥推出畢柏先發，一開賽就掉分，被「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）敲二壘打，奈勒補上一壘打送回分數。

下一棒波蘭柯（Jorge Polanco）打向游擊方向的滾地球，由順向接球的三壘手克萊門特（Ernie Clement）接球後先踩二壘，就在傳往一壘時，人在壘間的奈勒，竟然選擇一個轉身跳躍，用自己的後腦勺碰到這球改變方向，藍鳥無法完成雙殺，對此上場抗議，裁判開會後判決為妨礙守備，雙殺成立。

「紐約郵報」報導揶揄，「奈勒把『using your head（動動腦子、想一下』提升到新的境界」。畢柏過去在守護者隊與奈勒當隊友，看到這個play，也忍不住當場開罵：「你是在衝X小（What the f–k are you doing）」。

