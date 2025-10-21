MLB／羅哈斯許願道奇奪冠要朗希跳舞 「看他的抬腿就知道能跳！」

佐佐木朗希在季後賽作為道奇隊牛棚重要戰力，化身新任「大魔神」，他的出場曲「Bailalo Rocky」也開始受到關注，而他在近日才揭曉這是來自老將羅哈斯（Miguel Rojas）的主意。羅哈斯則另有謀劃，他笑說如果道奇奪得世界大賽，希望朗希能像歌詞一樣跳舞，「他有100哩的球速，還能抬腿到臉的高度，看看這這柔軟性，跳舞絕對沒問題！」

佐佐木朗希今年季初就是使用「Bailalo Rocky」作為出場曲，但當時定位先發、表現欠佳，並未引起討論，直到轉入後援，季後賽屢屢為道奇守下關鍵勝場，這首隨著他的登場而響起的音樂，開始成為道奇球迷心中的神曲。

羅哈斯透露，自己是在春訓時聽到這首歌，每天都在重訓室播放，洗腦的旋律、歌詞，加上「Rocky」音近「Roki」，那時聽到就覺得很適合朗希，「現在他擔任終結者，上場時播這首歌時再合適不過了。」他笑說：「希望還可以在比賽聽到4次。」

作為出場曲的片段歌詞，翻譯為英文就是「Dance, Rocky. Let loose, Rocky.」被問到朗希是否理解歌詞，羅哈斯表示：「我覺得他應該知道，就是『跳舞吧！朗希！』如果我們拿下世界大賽冠軍，我一定要讓他跳舞。」