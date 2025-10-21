聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／羅哈斯許願道奇奪冠要朗希跳舞 「看他的抬腿就知道能跳！」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希抬腿。 歐新社
佐佐木朗希抬腿。 歐新社

佐佐木朗希在季後賽作為道奇隊牛棚重要戰力，化身新任「大魔神」，他的出場曲「Bailalo Rocky」也開始受到關注，而他在近日才揭曉這是來自老將羅哈斯（Miguel Rojas）的主意。羅哈斯則另有謀劃，他笑說如果道奇奪得世界大賽，希望朗希能像歌詞一樣跳舞，「他有100哩的球速，還能抬腿到臉的高度，看看這這柔軟性，跳舞絕對沒問題！」

佐佐木朗希今年季初就是使用「Bailalo Rocky」作為出場曲，但當時定位先發、表現欠佳，並未引起討論，直到轉入後援，季後賽屢屢為道奇守下關鍵勝場，這首隨著他的登場而響起的音樂，開始成為道奇球迷心中的神曲。

羅哈斯透露，自己是在春訓時聽到這首歌，每天都在重訓室播放，洗腦的旋律、歌詞，加上「Rocky」音近「Roki」，那時聽到就覺得很適合朗希，「現在他擔任終結者，上場時播這首歌時再合適不過了。」他笑說：「希望還可以在比賽聽到4次。」

作為出場曲的片段歌詞，翻譯為英文就是「Dance, Rocky. Let loose, Rocky.」被問到朗希是否理解歌詞，羅哈斯表示：「我覺得他應該知道，就是『跳舞吧！朗希！』如果我們拿下世界大賽冠軍，我一定要讓他跳舞。」

道奇 佐佐木朗希 世界大賽

延伸閱讀

MLB／大谷翔平商業奇蹟 美媒：道奇214億投資已回本

2025MLB季後賽賽程與比分 水手藍鳥搶七決生死、道奇等待對手

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

MLB／大谷翔平二刀流稍獲喘息 官網：道奇休太久並不完全有利

相關新聞

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

美聯冠軍賽第7戰一開賽就出現離奇play，水手隊奈勒（Josh Naylor）剛為球隊打下第1分，隨後在跑壘時為了避免雙...

MLB／羅哈斯許願道奇奪冠要朗希跳舞 「看他的抬腿就知道能跳！」

佐佐木朗希在季後賽作為道奇隊牛棚重要戰力，化身新任「大魔神」，他的出場曲「Bailalo Rocky」也開始受到關注，而...

MLB／川普接見美大學冠軍不忘讚美大谷 「有個日本人不錯」

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮接見大學棒球冠軍球隊，致詞時不忘剛在國聯冠軍賽繳出驚人演出的大谷翔平，...

MLB／藍鳥水手生死戰先發名單出爐 畢柏、柯比將再度交鋒

多倫多藍鳥在美聯冠軍賽對上水手，雖在前兩戰面臨0：2落後的劣勢，但他們仍展現堅強韌性，在今天的G6中以4分差擊敗水手，順利將比數扳平，兩隊將於台北時間明日上午8時上演生死戰，贏者將拿到前進世界大賽的門

MLB／目睹大谷史詩級演出 老大哥克蕭、赫南德茲也說讚

來自日本的道奇巨星大谷翔平在NLCS第四戰向世人展現，他二刀流身手的極限就是「沒有極限」，不僅全場狂送出10K，站上打擊區的他更交出單場「三響砲」的驚人演出，幫助道奇以直落四淘汰釀酒人。他的隊友克蕭（

MLB／季後賽10戰6轟！小葛雷諾寫神速紀錄 比肩藍鳥兩大傳奇重砲

多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）正用驚人的火力，改寫球隊季後賽歷史。根據報導，小葛雷諾在今年季後賽已經轟出6發全壘打，追平藍鳥傳奇強打卡特（Joe Carter）與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。