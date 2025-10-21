MLB／川普接見美大學冠軍不忘讚美大谷 「有個日本人不錯」

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮接見大學棒球冠軍球隊，致詞時不忘剛在國聯冠軍賽繳出驚人演出的大谷翔平，幽默提到：「我前幾天有看到一個表現不錯（not bad）的日本球員」，沒說出他的名字，但全場都知道在講誰。

路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots），今年完成史無前例的59勝0敗賽季，今天前進白宮遊，獲得川普接見表揚。

川普的致詞帶有幽默感，像是提到兩位教練強森（Jay Johnson）、奈方多夫（Brad Neffendorf）時表示，「我認為應該把他們帶來政府部門，絕對可以派上用場。」

川普也提到，「我平常太忙了，所以沒有看太多棒球比賽，但我前幾天看了，剛好有位日本選手表現還不錯。」沒提名字，但全都心領神會，淡淡的詞彙描述大谷翔平的史詩表現，逗樂在場的選手們。川普緊接著表示：「他繳出我所看過最偉大的投手表現之一，也是我所看過最偉大的打者表現之一，所以他有一份還不錯的合約。」川普轉頭詢問：「他真的很棒，對吧？」選手們一致回應：「是啊…」。