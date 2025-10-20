快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

MLB／藍鳥水手生死戰先發名單出爐 畢柏、柯比將再度交鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
水手柯比（左）與藍鳥畢柏（右）將在明日碰頭。 截自X
水手柯比（左）與藍鳥畢柏（右）將在明日碰頭。 截自X

多倫多藍鳥在美聯冠軍賽對上水手，雖在前兩戰面臨0：2落後的劣勢，但他們仍展現堅強韌性，在今天的G6中以4分差擊敗水手，順利將比數扳平，兩隊將於台北時間明日上午8時上演生死戰，贏者將拿到前進世界大賽的門票，雙方在G7的先發名單也於稍早公布。

藍鳥隊推出前塞揚強投畢柏（Shane Bieber）先發，他在今年季後賽有2場先發紀錄，總計投8.2局，被打9支安打包含1發全壘打，失掉5分有4分責失，送出10次三振與2次保送，防禦率為4.15。

水手方面，27歲明星右投柯比（George Kirby）掛帥，在今年季後賽有3場先發，合計14局投球被敲17支安打，包含4轟，失掉11分皆為自責分，投出18次三振與4次四死球，防禦率7.07，拿下0勝1敗。

值得注意的是，在藍鳥水手G3中，當時的先發對戰組合正是畢柏與柯比，畢伯當時主投6局，挨4安含1轟，失2分責失，送出8次三振，最終幫助球隊以13：4拿下第三戰的勝利；反觀柯比在系列賽上一次先發對藍鳥，投4局被敲8安含3轟，失掉8分自責分。若按當時的對戰數據來看，顯然「薑還是老的辣」，畢柏更勝一籌。

畢柏在2020年效力守護者隊時期，繳出他生涯迄今為止最佳表現，他該年拿下8勝1負，防禦率1.63，並送出122次三振，包辦該年美聯投手的三大獎項：勝投王、防禦率王與三振王，並拿到賽揚獎的殊榮，他在今年交易大限前從守護者轉至藍鳥，並跟隨球隊一路來到美聯冠軍系列賽。

藍鳥水手生死戰將在明日於藍鳥主場舉行，而畢柏與柯比將再度交鋒，勢必將上演一場激戰。

多倫多 堅強 G7

相關新聞

MLB／水手連3局雙殺斷氣 藍鳥續命決戰G7搶世界大賽門票

水手隊的隊史第一張世界大賽門票，今天被藍鳥隊強勢鎖票，藍鳥終場以6：2擊敗水手，美聯冠軍賽追平3勝3敗，兩隊將在明天決戰...

MLB／前洋基農場頂級捕手家鄉車禍不治身亡！享年35歲

前大聯盟球員、曾效力過洋基和水手的委內瑞拉籍選手蒙特羅（Jesus Montero）在他的家鄉遭遇車禍身亡，享年35歲。 根據美媒《ESPN》報導指出，蒙特羅在當地時間10月4日於家鄉委內瑞拉發

MLB／藍鳥水手生死戰先發名單出爐 畢柏、柯比將再度交鋒

多倫多藍鳥在美聯冠軍賽對上水手，雖在前兩戰面臨0：2落後的劣勢，但他們仍展現堅強韌性，在今天的G6中以4分差擊敗水手，順利將比數扳平，兩隊將於台北時間明日上午8時上演生死戰，贏者將拿到前進世界大賽的門

MLB／目睹大谷史詩級演出 老大哥克蕭、赫南德茲也說讚

來自日本的道奇巨星大谷翔平在NLCS第四戰向世人展現，他二刀流身手的極限就是「沒有極限」，不僅全場狂送出10K，站上打擊區的他更交出單場「三響砲」的驚人演出，幫助道奇以直落四淘汰釀酒人。他的隊友克蕭（

MLB／季後賽10戰6轟！小葛雷諾寫神速紀錄 比肩藍鳥兩大傳奇重砲

多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）正用驚人的火力，改寫球隊季後賽歷史。根據報導，小葛雷諾在今年季後賽已經轟出6發全壘打，追平藍鳥傳奇強打卡特（Joe Carter）與

MLB／大谷翔平商業奇蹟 美媒：道奇214億投資已回本

道奇隊2年前以破紀錄的10年7億美元（約新台幣214億元）簽下日籍球星大谷翔平，投資效益在當時引發討論。不過僅22個月內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。