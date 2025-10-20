MLB／藍鳥水手生死戰先發名單出爐 畢柏、柯比將再度交鋒

多倫多藍鳥在美聯冠軍賽對上水手，雖在前兩戰面臨0：2落後的劣勢，但他們仍展現堅強韌性，在今天的G6中以4分差擊敗水手，順利將比數扳平，兩隊將於台北時間明日上午8時上演生死戰，贏者將拿到前進世界大賽的門票，雙方在G7的先發名單也於稍早公布。

藍鳥隊推出前塞揚強投畢柏（Shane Bieber）先發，他在今年季後賽有2場先發紀錄，總計投8.2局，被打9支安打包含1發全壘打，失掉5分有4分責失，送出10次三振與2次保送，防禦率為4.15。

水手方面，27歲明星右投柯比（George Kirby）掛帥，在今年季後賽有3場先發，合計14局投球被敲17支安打，包含4轟，失掉11分皆為自責分，投出18次三振與4次四死球，防禦率7.07，拿下0勝1敗。

Goodnight, #BlueJays fans 💙



We'll see you for Game Seven. #WANTITALL pic.twitter.com/sVaK5x2YzG — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2025年10月20日

值得注意的是，在藍鳥水手G3中，當時的先發對戰組合正是畢柏與柯比，畢伯當時主投6局，挨4安含1轟，失2分責失，送出8次三振，最終幫助球隊以13：4拿下第三戰的勝利；反觀柯比在系列賽上一次先發對藍鳥，投4局被敲8安含3轟，失掉8分自責分。若按當時的對戰數據來看，顯然「薑還是老的辣」，畢柏更勝一籌。

畢柏在2020年效力守護者隊時期，繳出他生涯迄今為止最佳表現，他該年拿下8勝1負，防禦率1.63，並送出122次三振，包辦該年美聯投手的三大獎項：勝投王、防禦率王與三振王，並拿到賽揚獎的殊榮，他在今年交易大限前從守護者轉至藍鳥，並跟隨球隊一路來到美聯冠軍系列賽。

藍鳥水手生死戰將在明日於藍鳥主場舉行，而畢柏與柯比將再度交鋒，勢必將上演一場激戰。