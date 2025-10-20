快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

MLB／季後賽10戰6轟！小葛雷諾寫神速紀錄 比肩藍鳥兩大傳奇重砲

聯合新聞網／ 綜合外電報導
藍鳥重砲小葛雷諾今年季後賽已經轟出6發全壘打。 美聯社
藍鳥重砲小葛雷諾今年季後賽已經轟出6發全壘打。 美聯社

多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）正用驚人的火力，改寫球隊季後賽歷史。根據報導，小葛雷諾在今年季後賽已經轟出6發全壘打，追平藍鳥傳奇強打卡特（Joe Carter）與巴提斯塔（Jose Bautista）共同保持的隊史季後賽生涯最多全壘打紀錄。

小葛雷諾在美聯分區系列賽（ALDS）前3戰場場開轟，隨後又再敲出3支全壘打，成為藍鳥隊史上首位在單一季後賽敲出6轟的球員，打破原由巴提斯塔在2015年創下的4轟紀錄。同時，小葛雷諾也追平球隊季後賽生涯最多全壘打紀錄。

根據《Sportsnet》統計，藍鳥隊史上僅有卡特與巴提斯塔在生涯季後賽期間累積過6轟，如今小葛雷諾也名列其中。

不同的是，卡特累積5次季後賽共29場才有6轟，巴提斯塔則是5次季後賽累積20場出賽，但年僅25歲的小葛雷諾卻是在同一年、單一個季後賽達成這項里程碑，完全顯示他火燙的擊球手感與驚人效率。

小葛雷諾從2020年至今已經第4次挺進季後賽，前3次都是提前出局，累積6場比賽無全壘打，今年賽季可說是他真正大爆發了一年。至於小葛雷諾的父親老葛雷諾，生涯一共打了44場季後賽，也才累積2發全壘打，以小葛雷諾的年齡，未來有望持續推高自己創下的隊史紀錄。

今年春天，小葛雷諾與藍鳥簽下高達5億美元的長約，這次季後賽的表現無疑讓外界見識到他身為球隊核心的價值。正如報導所言：「他正用實際行動，讓這份合約物超所值。」

多倫多

相關新聞

MLB／水手連3局雙殺斷氣 藍鳥續命決戰G7搶世界大賽門票

水手隊的隊史第一張世界大賽門票，今天被藍鳥隊強勢鎖票，藍鳥終場以6：2擊敗水手，美聯冠軍賽追平3勝3敗，兩隊將在明天決戰...

MLB／前洋基農場頂級捕手家鄉車禍不治身亡！享年35歲

前大聯盟球員、曾效力過洋基和水手的委內瑞拉籍選手蒙特羅（Jesus Montero）在他的家鄉遭遇車禍身亡，享年35歲。 根據美媒《ESPN》報導指出，蒙特羅在當地時間10月4日於家鄉委內瑞拉發

MLB／季後賽10戰6轟！小葛雷諾寫神速紀錄 比肩藍鳥兩大傳奇重砲

多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）正用驚人的火力，改寫球隊季後賽歷史。根據報導，小葛雷諾在今年季後賽已經轟出6發全壘打，追平藍鳥傳奇強打卡特（Joe Carter）與

MLB／大谷翔平商業奇蹟 美媒：道奇214億投資已回本

道奇隊2年前以破紀錄的10年7億美元（約新台幣214億元）簽下日籍球星大谷翔平，投資效益在當時引發討論。不過僅22個月內...

2025MLB季後賽賽程與比分 水手藍鳥搶七決生死、道奇等待對手

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

MLB／美媒追蹤大谷翔平3響砲下落 接到第3轟幸運兒想賣掉買房買車繳學費

大谷翔平在國聯冠軍賽第4戰寫下史詩戰役，投手丘上6局無失分10K、打擊區上3響砲，瘋狂的二刀流演出再次震驚世界，「今日美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。