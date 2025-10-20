MLB／季後賽10戰6轟！小葛雷諾寫神速紀錄 比肩藍鳥兩大傳奇重砲
多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）正用驚人的火力，改寫球隊季後賽歷史。根據報導，小葛雷諾在今年季後賽已經轟出6發全壘打，追平藍鳥傳奇強打卡特（Joe Carter）與巴提斯塔（Jose Bautista）共同保持的隊史季後賽生涯最多全壘打紀錄。
小葛雷諾在美聯分區系列賽（ALDS）前3戰場場開轟，隨後又再敲出3支全壘打，成為藍鳥隊史上首位在單一季後賽敲出6轟的球員，打破原由巴提斯塔在2015年創下的4轟紀錄。同時，小葛雷諾也追平球隊季後賽生涯最多全壘打紀錄。
根據《Sportsnet》統計，藍鳥隊史上僅有卡特與巴提斯塔在生涯季後賽期間累積過6轟，如今小葛雷諾也名列其中。
不同的是，卡特累積5次季後賽共29場才有6轟，巴提斯塔則是5次季後賽累積20場出賽，但年僅25歲的小葛雷諾卻是在同一年、單一個季後賽達成這項里程碑，完全顯示他火燙的擊球手感與驚人效率。
小葛雷諾從2020年至今已經第4次挺進季後賽，前3次都是提前出局，累積6場比賽無全壘打，今年賽季可說是他真正大爆發了一年。至於小葛雷諾的父親老葛雷諾，生涯一共打了44場季後賽，也才累積2發全壘打，以小葛雷諾的年齡，未來有望持續推高自己創下的隊史紀錄。
今年春天，小葛雷諾與藍鳥簽下高達5億美元的長約，這次季後賽的表現無疑讓外界見識到他身為球隊核心的價值。正如報導所言：「他正用實際行動，讓這份合約物超所值。」
