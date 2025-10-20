快訊

MLB／目睹大谷史詩級演出 老大哥克蕭、赫南德茲也說讚

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平（左二）獲選國聯冠軍賽MVP殊榮。 路透社
來自日本的道奇巨星大谷翔平在NLCS第四戰向世人展現，他二刀流身手的極限就是「沒有極限」，不僅全場狂送出10K，站上打擊區的他更交出單場「三響砲」的驚人演出，幫助道奇以直落四淘汰釀酒人。他的隊友克蕭（Clayton Kershaw）賽後也在節目上盛讚大谷的「神」表現，更稱他是「異次元」等級的選手。

雖然大谷在前一輪面對費城人的系列賽中表現不佳，18個打數僅有1支安打，全壘打數更是掛零。但在國聯冠軍系列賽中，他直接把上一輪的份全部一起打回來，他在G4關鍵一役中，全場3個打數，通通都是全壘打，總計該系列賽，他共敲出5安、3轟、打擊率3成57的表現。

大谷翔平（左）與克蕭（右）。 路透社
在大谷史詩級表現的強勢發威下，道奇最終順利淘汰釀酒人，連續兩年挺進世界大賽。賽後，克蕭在《TNT Sports》節目上稱讚道：「今晚大谷的表現，可以說真的是MVP等級。」

克蕭還強調：「大家都知道大谷有多厲害，但當你真的和他並肩作戰，才會發現他完全是異次元等級。當先發投手要準備一場比賽已經很難了，可是他邊投球還每天上場打擊，這次季後賽他只在球隊需要時登板，卻依舊能主宰比賽。他的武器庫有夠多元，我自己在關鍵時刻能用的球也不過3種，他有6種球路能自由切換，簡直太不可思議。」

除了科蕭，另一名老將、道奇「萬金油」選手赫南德茲（Kike Hernandez）更透露，他在賽前曾開玩笑跟大谷說：「在季後賽單場雙響砲誰都能做到，但真貨要打3轟！」

賽後，看到大谷真的達成不可能的任務，完成單場3轟的壯舉，赫南德茲興奮地說道：「沒人再說他低潮了，原以為去年看他50轟50盜已經是人生最精彩一刻，但今晚改變了一切，大谷真的太誇張了。」

