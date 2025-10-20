MLB／大谷翔平商業奇蹟 美媒：道奇214億投資已回本

道奇隊2年前以破紀錄的10年7億美元（約新台幣214億元）簽下日籍球星大谷翔平，投資效益在當時引發討論。不過僅22個月內，有美國記者分析，道奇隊投資已經回本。

主跑美國職棒的ESPN前韓裔記者Joon Lee近日在社群平台X分析，洛杉磯道奇隊網羅大谷翔平後，創造全世界運動隊伍極為罕見的成就：他的驚人表現，幫助道奇隊超越棒球本身，躍身成為全球流行文化的一部分。

他引述道奇高層的話，指出大谷翔平這一紙10年價值7億美元的合約，在第一個球季結束後已經全部回本。

大谷翔平18日在國聯冠軍賽施展無人能敵的二刀流，主投6局飆出10次三振外，單場還敲出3支全壘打，被隊友譽為棒球史上最偉大的一場比賽。JoonLee分析認為，大谷在場外帶來的效益「一個球季就回收7億美元投資」，大谷也創造另類的商業奇蹟。

Joon Lee指出，道奇隊2024年營收為7億5000萬美元，但若光看數字「低估了大谷對球隊財務帶來的龐大效益」。

首先，大谷在日本受關注程度如同國家元首，每場道奇隊的比賽高達60名日本記者，關注大谷一舉一動。這種關注程度轉化為觀光財。「華爾街日報」（WSJ）報導，大谷加盟道奇後，從日本赴洛杉磯觀光旅客成長90%，其中90%至少會去看一場道奇比賽。

大谷魅力吸引許多日本大型企業贊助道奇隊，在道奇球場內經常可以看到日本品牌廣告。除了廣告贊助，Joon Lee指出，看不見的是，道奇隊有了大谷，在商業談判中籌碼大增，接踵而來的企業想跟大谷沾上邊。

他強調，儘管美國職棒有許多明星球員，但像大谷翔平這麼獨特的球員只有一個，帶來的經濟效益比一般明星更加龐大，使道奇隊在全球職棒界品牌形象幾乎可以跟洋基隊並駕齊驅。