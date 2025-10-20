MLB／前洋基農場頂級捕手家鄉車禍不治身亡！享年35歲

前大聯盟球員、曾效力過洋基和水手的委內瑞拉籍選手蒙特羅（Jesus Montero）在他的家鄉遭遇車禍身亡，享年35歲。

根據美媒《ESPN》報導指出，蒙特羅在當地時間10月4日於家鄉委內瑞拉發生嚴重車禍，他當時騎著機車，與一輛卡車相撞後陷入昏迷，後送醫搶救多日仍不能挽回他年輕的生命，最終因傷重不治離世。

稍早，委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）在社群平台X上發布聲明，「委內瑞拉棒壇沉痛告別蒙特羅……他留下了對棒球不懈努力與熱愛的傳承。今日，棒球界為他的離去哀悼，同時也懷著感激記住他，感謝他每一支令球迷振奮的全壘打、感謝他每一次為國家榮譽而戰的時刻，以及感謝他成為年輕世代相信夢想能實現的榜樣。」

Former Yankees catcher Jesús Montero has passed away at the age of 35.



Montero made his MLB debut with the Yankees in 2011, hitting four home runs in the month of September. He was traded to the Mariners after the season and played four seasons for Seattle. RIP. pic.twitter.com/k6i63RMXlF — Yankees Videos (@snyyankees) 2025年10月19日

2006年7月2日，蒙特羅和紐約洋基簽下160萬美金的合約，在小聯盟逐漸嶄露頭角，他的長打能力尤為出色。2010年，他被美國棒球雜誌評為洋基農場裡面第1名的選手，還被評為所有小聯盟球員中排名第5的球員，隔年他便靠著好表現升上大聯盟。

2011年9月5日在對上金鶯的比賽時，蒙特羅擊出大聯盟生涯的第1發全壘打，而且是單場「雙響砲」，球隊最後以11：10險勝。他成為繼1993年傳奇球星曼尼（Manny Ramirez）之後第1位在21歲年紀就擊出單場2發全壘打的球員。

前大聯盟球員蒙特羅。 截自X

後續洋基為了補強，選擇將蒙特羅送至水手。不過來到水手隊的蒙特羅卻沒能延續其在新人時期的優異表現，後續更被驗出禁藥、身材走樣等問題，年僅25歲就在大聯盟舞台銷聲匿跡。在他短暫的大聯盟生涯中，他的打擊率為2成53、28支全壘打，並有104分打點的成績。

後返回家鄉聯賽發展的他，蒙特羅在委內瑞拉冬季聯盟效力過馬加利亞內斯航海家（Navegantes del Magallanes）、拉拉紅雀（Cardenales de Lara）及蘇利亞老鷹（Águilas del Zulia）等隊，效力6個賽季後，他於2021年宣布退休。

The Yankees are deeply saddened to learn of the passing of Jesús Montero. We send our sincerest condolences to his family & loved ones. pic.twitter.com/jlfUpPmgMt — New York Yankees (@Yankees) 2025年10月19日