MLB／前洋基農場頂級捕手家鄉車禍不治身亡！享年35歲

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙特羅曾是洋基農場頂尖新秀。 美聯社
前大聯盟球員、曾效力過洋基水手的委內瑞拉籍選手蒙特羅（Jesus Montero）在他的家鄉遭遇車禍身亡，享年35歲。

根據美媒《ESPN》報導指出，蒙特羅在當地時間10月4日於家鄉委內瑞拉發生嚴重車禍，他當時騎著機車，與一輛卡車相撞後陷入昏迷，後送醫搶救多日仍不能挽回他年輕的生命，最終因傷重不治離世。

稍早，委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）在社群平台X上發布聲明，「委內瑞拉棒壇沉痛告別蒙特羅……他留下了對棒球不懈努力與熱愛的傳承。今日，棒球界為他的離去哀悼，同時也懷著感激記住他，感謝他每一支令球迷振奮的全壘打、感謝他每一次為國家榮譽而戰的時刻，以及感謝他成為年輕世代相信夢想能實現的榜樣。」

2006年7月2日，蒙特羅和紐約洋基簽下160萬美金的合約，在小聯盟逐漸嶄露頭角，他的長打能力尤為出色。2010年，他被美國棒球雜誌評為洋基農場裡面第1名的選手，還被評為所有小聯盟球員中排名第5的球員，隔年他便靠著好表現升上大聯盟。

2011年9月5日在對上金鶯的比賽時，蒙特羅擊出大聯盟生涯的第1發全壘打，而且是單場「雙響砲」，球隊最後以11：10險勝。他成為繼1993年傳奇球星曼尼（Manny Ramirez）之後第1位在21歲年紀就擊出單場2發全壘打的球員。

前大聯盟球員蒙特羅。 截自X
後續洋基為了補強，選擇將蒙特羅送至水手。不過來到水手隊的蒙特羅卻沒能延續其在新人時期的優異表現，後續更被驗出禁藥、身材走樣等問題，年僅25歲就在大聯盟舞台銷聲匿跡。在他短暫的大聯盟生涯中，他的打擊率為2成53、28支全壘打，並有104分打點的成績。

後返回家鄉聯賽發展的他，蒙特羅在委內瑞拉冬季聯盟效力過馬加利亞內斯航海家（Navegantes del Magallanes）、拉拉紅雀（Cardenales de Lara）及蘇利亞老鷹（Águilas del Zulia）等隊，效力6個賽季後，他於2021年宣布退休。

前大聯盟球員、曾效力過洋基和水手的委內瑞拉籍選手蒙特羅（Jesus Montero）在他的家鄉遭遇車禍身亡，享年35歲。

