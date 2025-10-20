快訊

MLB／水手連3局雙殺斷氣 藍鳥續命決戰G7搶世界大賽門票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥22歲新人耶薩維奇先發好投幫助球隊成功續命。 美聯社
藍鳥22歲新人耶薩維奇先發好投幫助球隊成功續命。 美聯社

水手隊的隊史第一張世界大賽門票，今天被藍鳥隊強勢鎖票，藍鳥終場以6：2擊敗水手，美聯冠軍賽追平3勝3敗，兩隊將在明天決戰第7戰，決定誰將與國聯霸主道奇隊爭冠。

水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）面對藍鳥壓不住，投4局被敲7安打、失5分（責失4分），先是2局下巴格（Addison Barger）、基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）的適時安打各帶有1分打點，巴格第3局炸裂兩分砲，第5局再被首位打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲陽春砲，藍鳥取得5：0領先。

藍鳥由22歲新人耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，第3到5局都讓水手的攻勢因雙殺嘎然而止，先是第3局一出局、滿壘遭遇全壘打王羅利（Cal Raleigh），讓他打向一壘的滾地球形成雙殺，第4局一出局、滿壘複製雙殺解危，第5局首位打者上壘，先面對瑞瓦斯（Leo Rivas）飆K，「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）打向游擊，再讓藍鳥一箭雙鵰。

根據統計，從1940年起，只有3隊在季後賽出現連續3局攻勢斷在雙殺，分別是1973年大都會隊、1995年紅人隊、2005年教士隊，水手成為史上第4隊。

耶薩維奇在第6局先因奈勒（Josh Naylor）陽春砲掉分，再被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲安後退場，瓦蘭德（Louis Varland）接手被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲安丟掉1分，耶薩維奇最終留下5.2局失2分。

