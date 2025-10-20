MLB／美媒追蹤大谷翔平3響砲下落 接到第3轟幸運兒想賣掉買房買車繳學費

大谷翔平在國聯冠軍賽第4戰寫下史詩戰役，投手丘上6局無失分10K、打擊區上3響砲，瘋狂的二刀流演出再次震驚世界，「今日美國」關心他當天的3發全壘打球動向，接到第3轟的球迷弗洛雷斯（David Flores）有意出售，聲稱接到第2轟的球迷曼多薩（Carlo Mendoza）則說想將球還給大谷。

「今日美國」試圖尋找第1轟的下落但未成功，第2轟掃上球場最上層的美食區，由於轉播畫面並未捕捉到是誰撿到這顆球，道奇公關部門的柏納（Steve Brener）對於全壘打球的所有人抱持懷疑，26歲的曼多薩則聲稱撿到這球，想要送還大谷，「比起我，這球對他來說會更有意義。」

第3轟則落在看台區人群之間，弗洛雷斯當天座位在313區J排11號座位，與全壘打落點相符，根據轉播畫面及當天社群上流傳的直擊影片，都能顯示他確實就是接到球的人。

Shohei Ohtani has officially put together the greatest athletic performance of our lifetime.



6 shutout innings, 10 strikeouts & 3 HRs



We’re watching the greatest baseball player of all-time



pic.twitter.com/P2lzixgJcC — Jon Root (@JonnyRoot_) 2025年10月18日

「這球彈到我的面前，我像抱嬰兒一樣小心翼翼抓緊它。」弗洛雷斯表示，自己目前尚未接到道奇聯繫，也沒有打算歸還這顆球，而是計畫賣掉這顆球，他已收到有人出價，但不透露金額，他也表示想用這筆錢買房、買車，以及未來用於支付12歲兒子的大學學費。

弗洛雷斯表示，這顆球尚未獲得認證；據柏納回應，道奇將在美國時間周一處理此事，但由於季後賽特殊用球只用於世界大賽，因此鑒定全壘打球是否為真會比較困難。