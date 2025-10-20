快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／美媒追蹤大谷翔平3響砲下落 接到第3轟幸運兒想賣掉買房買車繳學費

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平上演三響砲10K封神之夜。 美聯社
大谷翔平上演三響砲10K封神之夜。 美聯社

大谷翔平在國聯冠軍賽第4戰寫下史詩戰役，投手丘上6局無失分10K、打擊區上3響砲，瘋狂的二刀流演出再次震驚世界，「今日美國」關心他當天的3發全壘打球動向，接到第3轟的球迷弗洛雷斯（David Flores）有意出售，聲稱接到第2轟的球迷曼多薩（Carlo Mendoza）則說想將球還給大谷。

「今日美國」試圖尋找第1轟的下落但未成功，第2轟掃上球場最上層的美食區，由於轉播畫面並未捕捉到是誰撿到這顆球，道奇公關部門的柏納（Steve Brener）對於全壘打球的所有人抱持懷疑，26歲的曼多薩則聲稱撿到這球，想要送還大谷，「比起我，這球對他來說會更有意義。」

第3轟則落在看台區人群之間，弗洛雷斯當天座位在313區J排11號座位，與全壘打落點相符，根據轉播畫面及當天社群上流傳的直擊影片，都能顯示他確實就是接到球的人。

「這球彈到我的面前，我像抱嬰兒一樣小心翼翼抓緊它。」弗洛雷斯表示，自己目前尚未接到道奇聯繫，也沒有打算歸還這顆球，而是計畫賣掉這顆球，他已收到有人出價，但不透露金額，他也表示想用這筆錢買房、買車，以及未來用於支付12歲兒子的大學學費。

弗洛雷斯表示，這顆球尚未獲得認證；據柏納回應，道奇將在美國時間周一處理此事，但由於季後賽特殊用球只用於世界大賽，因此鑒定全壘打球是否為真會比較困難。

道奇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／二刀流最偉大表現！大谷翔平封神一戰征服媒體、球界

MLB／大谷翔平二刀流稍獲喘息 官網：道奇休太久並不完全有利

MLB／腦袋跟不上大谷翔平二刀流 山本談MVP：理所當然他太帥

MLB／將道奇比喻公牛王朝 貝茲盛讚大谷翔平：他就是喬丹

相關新聞

MLB／水手連3局雙殺斷氣 藍鳥續命決戰G7搶世界大賽門票

水手隊的隊史第一張世界大賽門票，今天被藍鳥隊強勢鎖票，藍鳥終場以6：2擊敗水手，美聯冠軍賽追平3勝3敗，兩隊將在明天決戰...

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

道奇隊挑戰世界大賽2連霸只差最後4勝，明星游擊手貝茲（Mookie Betts）有機會創下本世紀罕見紀錄，成為唯一獲得4...

2025MLB季後賽賽程與比分 水手藍鳥搶七決生死、道奇等待對手

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

MLB／美媒追蹤大谷翔平3響砲下落 接到第3轟幸運兒想賣掉買房買車繳學費

大谷翔平在國聯冠軍賽第4戰寫下史詩戰役，投手丘上6局無失分10K、打擊區上3響砲，瘋狂的二刀流演出再次震驚世界，「今日美...

MLB／小熊22轟重砲將恢復自由身 傳道奇、巨人有興趣爭取

小熊隊明星外野手塔克（Kyle Tucker）在賽季結束後將成為自由球員，根據美媒報導指出，道奇與巨人兩支球隊皆有興趣網羅他加盟。 跟據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）預測，洛杉

MLB／硬漢！「春天哥」被球砸無大礙 G6有望復出助藍鳥扳平

藍鳥當家右外野手「春天哥」史布林格（George Springer）前一戰第7局被失投球砸中膝蓋，隨後退場接受治療。藍鳥教頭史奈德（John Schneider）在日前被問到史布林格的傷勢狀況，他樂觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。