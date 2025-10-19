MLB／小熊22轟重砲將恢復自由身 傳道奇、巨人有興趣爭取

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊隊明星外野手塔克。 美聯社
小熊隊明星外野手塔克（Kyle Tucker）在賽季結束後將成為自由球員，根據美媒報導指出，道奇與巨人兩支球隊皆有興趣網羅他加盟。

跟據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）預測，洛杉磯道奇與舊金山巨人都對這名小熊重砲手有興趣，原因在於兩支球隊在外野手的進攻火力都相當薄弱，道奇隊外野手在2025年的wRC+（加權得分創造值）的得分為94，在MLB排名第23位。巨人隊的表現則略好一些，該位置的得分為98。

塔克曾4次入選全明星，去年冬天與芝加哥小熊隊簽訂了一份為期1年的合同，並將於2025年後成為自由球員。除了2018年為休士頓太空人隊出戰28場比賽外，他所有賽季的OPS都超過.800。

塔克在過去兩個賽季一直飽受傷病困擾，2024年只打了78場比賽，2025年帶著手部細微骨折繼續比賽，但仍不影響他可能是自由球員中最好的外野手，對任何球隊來說都是一筆珍貴的資產。

以塔克自己的標準來看，今年可以說是「低迷的一年」，然而，他在今年的打擊表現仍然非常出色。本賽季他打出了22支全壘打，另有73分打點，而打擊率為2成66。

