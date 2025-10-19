MLB／二刀流最偉大表現！大谷翔平封神一戰征服媒體、球界

洛杉磯道奇的日籍二刀流名將大谷翔平，昨天展現攻防兩端恐怖宰制力，他打擊繳出3支全壘打，主投6局10K無失分，以近乎神話般表現率隊橫掃對手，晉級今年世界大賽。

大谷超凡成就令各界驚嘆不已，運動媒體與傳奇球星都為這場堪稱大聯盟（MLB）史上最精彩比賽折服。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「這可能是季後賽史上最精彩的演出。」

大聯盟季後賽史上，還沒有哪位球員能在同場比賽轟出3支全壘打，同時三振對手10名打者。

華盛頓郵報撰稿人簡斯（Chelsea Janes）談到大谷表現時寫道，「這是鋼琴旁的貝多芬（Beethoven）。這是拿著羽毛筆的莎士比亞（Shakespeare）。這是決賽中的喬丹（Michael Jordan）。這是星期天穿著紅衫的老虎伍茲（Tiger Woods）。」

「這開啟所有棒球的話題，也是所有爭論的結束：大谷是有史以來最優秀的棒球選手。」

《ESPN》記者巴桑（Jeff Passan）表示，大谷正「即時重新定義棒球」。「那是一個讓觀眾既興奮又有點失落的夜晚，因為他們知道再也看不到這樣的比賽。」

紐約郵報專欄作家海曼（Jon Heyman）在X平台發文：「大谷是王者。這是棒球史上最偉大的表現之一，或許是最偉大的。」

今日美國的彼得（Josh Peter）寫道，「關於誰是史上最偉大棒球員的爭論已於10月17日星期五結束。」「對那些仍然支持貝比魯斯（Babe Ruth）的人，我很抱歉，但大谷是最佳人選」，「毫無疑問」。

大谷隊友三壘手孟西（Max Muncy）也說：「我們今天見證可能是棒球史上最偉大的一場比賽。」

大谷去年成為史上首名單季完成50支全壘打與50次盜壘的球員，但昨天在與密爾瓦基釀酒人進行國家聯盟冠軍賽第4戰之前，他連續8場未開轟，外界不免對他季後賽表現存疑。

道奇老闆之一， NBA湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）看到大谷僅被擊出2支安打，也發表自己的看法。「我們見過棒球選手季後賽單場3轟，也見過投手季後賽投出10次三振並只送出2支安打，但我們從未見過1名球員能像大谷一樣，同時做到這所有一切！」

美國網球名將金恩夫人（Billie Jean King）也是道奇老闆之一，她在X平台發布一張與伴侶及大谷在賽後的合照，3人都面帶笑容，身穿國家聯盟冠軍T恤。金恩夫人寫著，「我們非常幸運見證大谷作為投手和打者的巔峰表現：10次三振與3支全壘打。而這僅僅是開始。」

大谷獲選為國聯冠軍賽最有價值球員（NLCSMVP）後仍保持一貫的謙遜。他透過翻譯說，「我們作為一個團隊贏得勝利，這真的是團隊共同努力的成果。」

「所以我希望洛杉磯、日本以及全世界每個人，都能享受到一杯真正的清酒。」