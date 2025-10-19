聽新聞
MLB／硬漢！「春天哥」被球砸無大礙 G6有望復出助藍鳥扳平
藍鳥當家右外野手「春天哥」史布林格（George Springer）前一戰第7局被失投球砸中膝蓋，隨後退場接受治療。藍鳥教頭史奈德（John Schneider）在日前被問到史布林格的傷勢狀況，他樂觀表示：「他的傷勢感覺比昨天好多了。」並指出第六戰出賽應該不成大礙。
在第五戰進行到7局上時，史布林格遭水手強投布萊恩胡（Bryan Woo）以一記約96MPH的速球砸中右側膝蓋，當場倒地不起，雖然他一度想留在場上跑壘，但經過評估後，史布林格最終退場接受治療，同時換上洛普費多（Joey Loperfido）代跑。
史奈德表示，史布林格已於美國時間週六接受了治療，預計將在球隊訓練中測試他的膝蓋，觀察他的傷勢情形，史奈德強調：「只要確保這不會影響他揮桿和跑動就行。」並進一步表示：「他是個硬漢，所以我對他的表現充滿希望和樂觀。」
現年36歲的史布林格曾4度入選全明星，本季季後賽打擊率高達2成56，包括3發全壘打和5支二壘安打，是球隊在進攻端倚重的重砲手。他生涯季後賽全壘打總數達到22支，與洋基退役傳奇威廉斯（Bernie Williams）並列第四。
目前，國聯冠軍戰藍鳥面對水手的系列賽為比數2：3的劣勢，若下一場比賽史布林格能夠順利回歸，將對球隊是一大利多。
