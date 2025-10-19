快訊

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

唾液越多牙齒自我修復力越強 牙醫師教你5招讓口水更容易分泌

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／硬漢！「春天哥」被球砸無大礙 G6有望復出助藍鳥扳平

聯合新聞網／ 綜合報導
史布林格（右二）。 美聯社
史布林格（右二）。 美聯社

藍鳥當家右外野手「春天哥」史布林格（George Springer）前一戰第7局被失投球砸中膝蓋，隨後退場接受治療。藍鳥教頭史奈德（John Schneider）在日前被問到史布林格的傷勢狀況，他樂觀表示：「他的傷勢感覺比昨天好多了。」並指出第六戰出賽應該不成大礙。

在第五戰進行到7局上時，史布林格遭水手強投布萊恩胡（Bryan Woo）以一記約96MPH的速球砸中右側膝蓋，當場倒地不起，雖然他一度想留在場上跑壘，但經過評估後，史布林格最終退場接受治療，同時換上洛普費多（Joey Loperfido）代跑。

史奈德表示，史布林格已於美國時間週六接受了治療，預計將在球隊訓練中測試他的膝蓋，觀察他的傷勢情形，史奈德強調：「只要確保這不會影響他揮桿和跑動就行。」並進一步表示：「他是個硬漢，所以我對他的表現充滿希望和樂觀。」

現年36歲的史布林格曾4度入選全明星，本季季後賽打擊率高達2成56，包括3發全壘打和5支二壘安打，是球隊在進攻端倚重的重砲手。他生涯季後賽全壘打總數達到22支，與洋基退役傳奇威廉斯（Bernie Williams）並列第四。

目前，國聯冠軍戰藍鳥面對水手的系列賽為比數2：3的劣勢，若下一場比賽史布林格能夠順利回歸，將對球隊是一大利多。

藍鳥 布萊恩胡 水手

相關新聞

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

道奇隊挑戰世界大賽2連霸只差最後4勝，明星游擊手貝茲（Mookie Betts）有機會創下本世紀罕見紀錄，成為唯一獲得4...

MLB／大谷翔平二刀流稍獲喘息 官網：道奇休太久並不完全有利

國聯冠軍賽戰況一面倒，道奇隊只打4戰橫掃釀酒人隊，連續兩年挺進世界大賽，接下來足足休息6天，官網今天指出，道奇在這種情況...

MLB／水手教頭盛讚大谷不可思議 投打如此出色難以想像

道奇隊在國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人隊，離世界大賽2連霸只差最後4勝，大谷翔平昨天成為大聯盟史上首位單場三響砲、飆出10次三...

MLB／鬼神投打紀錄奪MVP 大谷翔平：狀態掙扎時感謝隊友相挺

效力道奇的日本二刀流巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰擔任先發，單場轟出三響砲，蹦且主投6局無失分，只被擊出2支安打並送出10次三振，上演史詩級的驚天表現，帶領道奇以4連勝橫掃釀酒人，連續

MLB／腦袋跟不上大谷翔平二刀流 山本談MVP：理所當然他太帥

山本由伸在國聯冠軍賽G2完投9局只失1分，但大谷翔平G4上演更瘋狂的單場「3轟10K」，奪下國聯冠軍賽MVP，山本認為這是大谷應得的。 大谷翔平前3戰打擊持續低潮，但今天徹底爆發，站上投手丘先發

MLB／大谷3轟10K「傳奇之夜」 弗里曼：他像是鋼鐵做的

日籍球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰大放異彩，擔任先發投手主投6.1局無失分，送出10次三振，作為打者敲出3支全壘打，幫助道奇隊橫掃釀酒人，連續兩年晉級世界大賽，他的隊友弗里曼（Fred

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。