MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
貝茲有機會挑戰罕見4冠成就。 法新社
道奇隊挑戰世界大賽2連霸只差最後4勝，明星游擊手貝茲（Mookie Betts）有機會創下本世紀罕見紀錄，成為唯一獲得4次冠軍的現役球員。

洋基隊在2000年完成世界大賽3連霸後，接下來24年沒有球隊可以連續兩年封王，巨人隊在2010、12、14年奪冠，5年內3度封王已是難得紀錄，今年就看道奇能否打破1/4世紀的魔咒。

貝茲2014年從紅襪隊起步，生涯12年有9年打進季後賽，合計20個系列賽繳出打擊率2成63、全壘打8支、打點40分、盜壘成功16次的成績，2018年首嘗世界大賽冠軍滋味，當年也獲美聯MVP，2020年和去年又在道奇封王。

他說：「很久沒有球隊連霸了，我們已經做好準備，並且明白這是最終目標。」

大聯盟從1969年起展開聯盟冠軍賽，季後賽變成兩輪制，至今只有18名球員贏過4次以上世界大賽冠軍，其中6人奪下5冠，最近3人是洋基隊基特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera）、派提特（Andy Pettitte），都在2009年第5次戴上冠軍戒，貝茲今年有機會成為「4冠俱樂部」第19人。

大谷翔平去年加盟道奇首季，完成世界大賽奪冠夢想，今年將和隊友一起打拚隊史第9冠；美聯冠軍最快明天出爐，如果水手隊獲勝，將是隊史首次晉級世界大賽，藍鳥隊曾在1992、93年完成世界大賽2連霸，目前在美聯冠軍賽2勝3敗已無退路。

