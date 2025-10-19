MLB／大谷翔平二刀流稍獲喘息 官網：道奇休太久並不完全有利

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

國聯冠軍賽戰況一面倒，道奇隊只打4戰橫掃釀酒人隊，連續兩年挺進世界大賽，接下來足足休息6天，官網今天指出，道奇在這種情況下，並不完全有利。

世界大賽將於25日開打，道奇是否擁有主場優勢，還要等水手、藍鳥隊在美聯冠軍賽的結果；水手目前3勝2敗領先，如果贏得系列賽，25、26日將作客道奇球場，若是藍鳥逆轉戰局，道奇在世界大賽前兩戰就到多倫多出賽。

道奇從外卡系列賽起，連續淘汰紅人、費城人、釀酒人隊，合計10場比賽只在分區系列賽第3戰不敵費城人，帶著5連勝前進世界大賽；官網指出，道奇打出本季最佳表現，大谷翔平以「可能是大聯盟史上最偉大球員的最出色表現」再獲世界大賽門票，但現在他們必須等待。

道奇最快明天才知世界大賽首戰到底留在洛杉磯，還是出征多倫多，目前面臨的最大問題如何應對休兵，不能讓炙手可熱的狀況降溫。

大谷在季後賽二刀流，消耗體力、壓力都很大，認為休兵稍微喘息對投打都是好事，道奇三壘手孟西（Max Muncy）則說：「我不知道，大家會找出答案，但只要能夠進入世界大賽，無論情況如何都可接受。」

官網指出，這幾十年來，在聯盟冠軍賽快速擊敗對手的球隊，必須弄清楚如何為世界大賽首戰做好準備，尤其是另一邊比賽拖更久時，道奇今年休息時間比水手或藍鳥多3或4天，不是完全有利的局面。

根據過去季後賽紀錄，在7戰4勝制聯盟冠軍戰橫掃對手、等待對手晉級的球隊，先發投手在世界大賽的戰績只有2勝7敗；除此之外，最近15次非同日結束的聯盟冠軍賽，先晉級的球隊只拿過3次世界大賽冠軍，多達12次未能封王。

