MLB／水手教頭盛讚大谷不可思議 投打如此出色難以想像

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平成為大聯盟史上首位單場三響砲、飆出10次三振的球員。 路透社
道奇隊在國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人隊，離世界大賽2連霸只差最後4勝，大谷翔平昨天成為大聯盟史上首位單場三響砲、飆出10次三振的球員，水手隊總教練威爾森（Dan Wilson）今天被問到此事也說：「這種表現實在太不可思議了。」

國聯冠軍賽只打4場就結束，道奇獲得6天休息機會，迎接25日開打的世界大賽，就等美聯冠軍賽水手、藍鳥隊的贏家。

水手目前在美聯冠軍賽3勝2敗領先，明天第6戰移師藍鳥主場進行，雙方分別推出吉伯特（Logan Gilbert）、耶薩維奇（Trey Yesavage）登板先發，也是兩人繼系列賽第2戰後再次交手，水手只要再拿1勝，就可奪下隊史49年首座美聯冠軍。

威爾森表示，現在保持專注很重要，雖然外面有很多喧鬧聲，但隊上球員表現非常出色。

大谷昨天二刀流大爆發，被喻為史上最強的演出，威爾森認為這是一場史無前例的比賽；他說，一名球員能在投打都做到如此出色，簡直難以想像，真是精采的比賽，恭喜道奇晉級世界大賽。

