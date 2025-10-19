MLB／水手教頭盛讚大谷不可思議 投打如此出色難以想像
道奇隊在國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人隊，離世界大賽2連霸只差最後4勝，大谷翔平昨天成為大聯盟史上首位單場三響砲、飆出10次三振的球員，水手隊總教練威爾森（Dan Wilson）今天被問到此事也說：「這種表現實在太不可思議了。」
國聯冠軍賽只打4場就結束，道奇獲得6天休息機會，迎接25日開打的世界大賽，就等美聯冠軍賽水手、藍鳥隊的贏家。
水手目前在美聯冠軍賽3勝2敗領先，明天第6戰移師藍鳥主場進行，雙方分別推出吉伯特（Logan Gilbert）、耶薩維奇（Trey Yesavage）登板先發，也是兩人繼系列賽第2戰後再次交手，水手只要再拿1勝，就可奪下隊史49年首座美聯冠軍。
威爾森表示，現在保持專注很重要，雖然外面有很多喧鬧聲，但隊上球員表現非常出色。
大谷昨天二刀流大爆發，被喻為史上最強的演出，威爾森認為這是一場史無前例的比賽；他說，一名球員能在投打都做到如此出色，簡直難以想像，真是精采的比賽，恭喜道奇晉級世界大賽。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言