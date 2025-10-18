快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鬼神投打紀錄奪MVP 大谷翔平：狀態掙扎時感謝隊友相挺

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

效力道奇的日本二刀流巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰擔任先發，單場轟出三響砲，蹦且主投6局無失分，只被擊出2支安打並送出10次三振，上演史詩級的驚天表現，帶領道奇以4連勝橫掃釀酒人，連續兩年奪下國聯冠軍。賽後大谷翔平也毫無懸念地獲選MVP。

大谷在賽後受訪時談到，儘管在登板日同時負責打擊與投球，但他始終專注於先發投手的角色：「登板的日子最重要的還是做好先發投手的工作，雖然打擊也有投入，但球隊的平衡很關鍵。左打發揮不佳時，右打通常會挺身而出；反之亦然，這就是球隊能夠穩定取勝的原因。」

被問到這場被隊友稱為「史上最偉大季後賽表現」的比賽時，大谷謙虛地說：「其實這系列賽前幾場我也有掙扎。不過當我打不出來時，像貝茲（Mookie Betts）、赫南德茲（Teoscar Hernández）等右打者都能站出來幫忙。今天只是輪到我去扛起責任而已，這就是團隊的價值所在。」

談及投球內容時，大谷指出能有效壓制釀酒人打線的關鍵在於配球策略與捕手史密斯（Will Smith）的默契：「釀酒人打線真的很強，每位打者都有明確的攻擊計畫。今天我和Will的溝通非常順暢，這一點幫助很大。」

過往當大谷登板投球時，打擊狀況通常會面臨一些掙扎，談到今天比賽的調整，大谷表示，「最近幾天的打擊手感其實還不錯。不過老實說，我作為投手同時打擊的比賽樣本數不多，所以數據上容易出現偏差，可能會讓人覺得打得特別好或特別差。我認為這只是樣本少的結果，之前幾次表現不佳大概也是這個原因。」

對於自己能夠擺脫先前的低迷打擊，進而在國聯冠軍系列賽拿下MVP，大谷認為這是全隊共同努力的成果。「這只是剛好輪到我而已。前3戰大家打得都很出色，建立起這樣的優勢，第4戰只是順利完成了最後一步，MVP是屬於整個團隊。」

至於3發全壘打的心得，大谷表示視野與擊球感覺比以往更好：「這兩天練習的東西在比賽中都派上用場。最困難的部分是如何持續保持這樣的狀態，尤其在接下來休戰幾天的情況下，如何維持比賽感覺將是一大挑戰。」

團隊 日本 史密斯

相關新聞

MLB／道奇太強會摧毀棒球？羅伯茲：讓我們再贏4場徹底毀掉

道奇隊去年奪下世界大賽冠軍後，仍積極補強陣容，讓其他隊球迷感到不滿，如今道奇再度闖進世界大賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）難掩激動之情。 大谷翔平投球部分繳出6局0失分10K；打擊方

MLB／鬼神投打紀錄奪MVP 大谷翔平：狀態掙扎時感謝隊友相挺

效力道奇的日本二刀流巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰擔任先發，單場轟出三響砲，蹦且主投6局無失分，只被擊出2支安打並送出10次三振，上演史詩級的驚天表現，帶領道奇以4連勝橫掃釀酒人，連續

MLB／看大谷異次元表現 葛拉斯諾：從電玩走出來的真實球員

大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰以「第一棒、投手兼指定打擊」身份出賽，打擊端狂敲3支全壘打，投球端主投6.1局無失分，送出10次三振，幫助球隊以4連勝之姿晉級世界大賽，單靠這一戰表現就足以榮

MLB／大谷3轟10K「傳奇之夜」 弗里曼：他像是鋼鐵做的

日籍球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰大放異彩，擔任先發投手主投6.1局無失分，送出10次三振，作為打者敲出3支全壘打，幫助道奇隊橫掃釀酒人，連續兩年晉級世界大賽，他的隊友弗里曼（Fred

MLB／讚大谷「史上最偉大個人秀」 釀酒人教頭：沒人會反對

日籍球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰大顯神威，「投手大谷」先發主投6.1局僅被敲出2支安打、無失分，並狂飆10次三振；「打者翔平」更是單場三響砲，貢獻三分打點，以驚天動地的二刀流表現帶領

MLB／腦袋跟不上大谷翔平二刀流 山本談MVP：理所當然他太帥

山本由伸在國聯冠軍賽G2完投9局只失1分，但大谷翔平G4上演更瘋狂的單場「3轟10K」，奪下國聯冠軍賽MVP，山本認為這是大谷應得的。 大谷翔平前3戰打擊持續低潮，但今天徹底爆發，站上投手丘先發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。