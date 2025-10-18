MLB／鬼神投打紀錄奪MVP 大谷翔平：狀態掙扎時感謝隊友相挺

效力道奇的日本二刀流巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰擔任先發，單場轟出三響砲，蹦且主投6局無失分，只被擊出2支安打並送出10次三振，上演史詩級的驚天表現，帶領道奇以4連勝橫掃釀酒人，連續兩年奪下國聯冠軍。賽後大谷翔平也毫無懸念地獲選MVP。

大谷在賽後受訪時談到，儘管在登板日同時負責打擊與投球，但他始終專注於先發投手的角色：「登板的日子最重要的還是做好先發投手的工作，雖然打擊也有投入，但球隊的平衡很關鍵。左打發揮不佳時，右打通常會挺身而出；反之亦然，這就是球隊能夠穩定取勝的原因。」

被問到這場被隊友稱為「史上最偉大季後賽表現」的比賽時，大谷謙虛地說：「其實這系列賽前幾場我也有掙扎。不過當我打不出來時，像貝茲（Mookie Betts）、赫南德茲（Teoscar Hernández）等右打者都能站出來幫忙。今天只是輪到我去扛起責任而已，這就是團隊的價值所在。」

談及投球內容時，大谷指出能有效壓制釀酒人打線的關鍵在於配球策略與捕手史密斯（Will Smith）的默契：「釀酒人打線真的很強，每位打者都有明確的攻擊計畫。今天我和Will的溝通非常順暢，這一點幫助很大。」

過往當大谷登板投球時，打擊狀況通常會面臨一些掙扎，談到今天比賽的調整，大谷表示，「最近幾天的打擊手感其實還不錯。不過老實說，我作為投手同時打擊的比賽樣本數不多，所以數據上容易出現偏差，可能會讓人覺得打得特別好或特別差。我認為這只是樣本少的結果，之前幾次表現不佳大概也是這個原因。」

對於自己能夠擺脫先前的低迷打擊，進而在國聯冠軍系列賽拿下MVP，大谷認為這是全隊共同努力的成果。「這只是剛好輪到我而已。前3戰大家打得都很出色，建立起這樣的優勢，第4戰只是順利完成了最後一步，MVP是屬於整個團隊。」

至於3發全壘打的心得，大谷表示視野與擊球感覺比以往更好：「這兩天練習的東西在比賽中都派上用場。最困難的部分是如何持續保持這樣的狀態，尤其在接下來休戰幾天的情況下，如何維持比賽感覺將是一大挑戰。」