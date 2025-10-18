MLB／看大谷異次元表現 葛拉斯諾：從電玩走出來的真實球員

大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰以「第一棒、投手兼指定打擊」身份出賽，打擊端狂敲3支全壘打，投球端主投6.1局無失分，送出10次三振，幫助球隊以4連勝之姿晉級世界大賽，單靠這一戰表現就足以榮獲系列賽MVP，隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也對他讚不絕口。

葛拉斯諾在系列賽第三戰先發5.2局失1分，送出8次三振，談到大谷今天的瘋狂表現，他的語氣充滿震驚：「我們可能再也無法目睹這樣的內容了，我現在下巴都合不攏了，他（大谷）就像從電玩走出來的真實人物，太不可思議了，跟本就是個怪物。」

道奇隊投手葛拉斯諾。 歐新社

當被問及自己與史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、大谷這四位先發投手的陣容時，葛拉斯諾表示：「每個人都充滿信心，無論是誰站上投手丘，感覺都很棒。希望能保持這個狀態，我們距離衛冕冠軍只需要再贏四場。」