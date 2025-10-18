MLB／道奇太強會摧毀棒球？羅伯茲：讓我們再贏4場徹底毀掉

道奇隊去年奪下世界大賽冠軍後，仍積極補強陣容，讓其他隊球迷感到不滿，如今道奇再度闖進世界大賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）難掩激動之情。

大谷翔平投球部分繳出6局0失分10K；打擊方面更上演單場三響砲，幫助道奇以4連勝橫掃例行賽對戰0勝6敗的釀酒人隊，闖進世界大賽，將挑戰成為1998~2000年洋基隊之後，大聯盟首支「二連霸」球隊。

羅伯茲賽後激動地說：「我們流著藍色的血！這是一個艱苦的賽季，但球員們真的都拼盡全力。能走到這一步，全靠大家的支持。」

「賽季開始前有人說，『道奇太強，毀了棒球』，那麼就讓我們再贏4場，讓棒球徹底被我們毀掉吧！」