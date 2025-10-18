快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

39歲日本女星騎單車遭撞身亡 肇逃司機認了打瞌睡：沒想到是人

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇太強會摧毀棒球？羅伯茲：讓我們再贏4場徹底毀掉

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇總教練羅伯茲受訪。 路透
道奇總教練羅伯茲受訪。 路透

道奇隊去年奪下世界大賽冠軍後，仍積極補強陣容，讓其他隊球迷感到不滿，如今道奇再度闖進世界大賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）難掩激動之情。

大谷翔平投球部分繳出6局0失分10K；打擊方面更上演單場三響砲，幫助道奇以4連勝橫掃例行賽對戰0勝6敗的釀酒人隊，闖進世界大賽，將挑戰成為1998~2000年洋基隊之後，大聯盟首支「二連霸」球隊。

羅伯茲賽後激動地說：「我們流著藍色的血！這是一個艱苦的賽季，但球員們真的都拼盡全力。能走到這一步，全靠大家的支持。」

「賽季開始前有人說，『道奇太強，毀了棒球』，那麼就讓我們再贏4場，讓棒球徹底被我們毀掉吧！」

道奇 羅伯茲 大谷翔平

相關新聞

MLB／道奇太強會摧毀棒球？羅伯茲：讓我們再贏4場徹底毀掉

道奇隊去年奪下世界大賽冠軍後，仍積極補強陣容，讓其他隊球迷感到不滿，如今道奇再度闖進世界大賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）難掩激動之情。 大谷翔平投球部分繳出6局0失分10K；打擊方

MLB／讚大谷「史上最偉大個人秀」 釀酒人教頭：沒人會反對

日籍球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰大顯神威，「投手大谷」先發主投6.1局僅被敲出2支安打、無失分，並狂飆10次三振；「打者翔平」更是單場三響砲，貢獻三分打點，以驚天動地的二刀流表現帶領

MLB／大谷突破低潮在「完美時機」道奇教頭：早預感有第3轟

國聯冠軍戰G4道奇隊以5：1贏球，系列賽橫掃釀酒人隊，連2年闖進世界大賽。大谷翔平上演史詩般的「10K+三響砲」，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑稱，早就預感大谷會打出單場第3轟。

MLB／大谷3轟10K「傳奇之夜」 弗里曼：他像是鋼鐵做的

日籍球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰大放異彩，擔任先發投手主投6.1局無失分，送出10次三振，作為打者敲出3支全壘打，幫助道奇隊橫掃釀酒人，連續兩年晉級世界大賽，他的隊友弗里曼（Fred

MLB／佐佐木朗希生涯首次連續登板 教頭：絕對信任他

洛杉磯道奇隊在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，投手佐佐木朗希在球隊4分領先時於第九局登板，主投1局無失分，關門成功，幫助道奇順利完成系列賽橫掃，晉級世界大賽。 道奇總

MLB／看大谷異次元表現 葛拉斯諾：從電玩走出來的真實球員

大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰以「第一棒、投手兼指定打擊」身份出賽，打擊端狂敲3支全壘打，投球端主投6.1局無失分，送出10次三振，幫助球隊以4連勝之姿晉級世界大賽，單靠這一戰表現就足以榮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。