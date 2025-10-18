MLB／腦袋跟不上大谷翔平二刀流 山本談MVP：理所當然他太帥

山本由伸在國聯冠軍賽G2完投9局只失1分，但大谷翔平G4上演更瘋狂的單場「3轟10K」，奪下國聯冠軍賽MVP，山本認為這是大谷應得的。

大谷翔平前3戰打擊持續低潮，但今天徹底爆發，站上投手丘先發6局10K無失分，打擊方面則是單場三響砲。山本由伸受訪時直呼，「翔平投球時我腦海會閃過『這傢伙不是打者嗎？』打擊時我又會想『他剛才不是還在投球？』親眼看著這種表現，我的大腦都快跟不上了。」

山本G2完投勝，創季後賽8年來首見紀錄，雖然國聯冠軍賽MVP最終由大谷奪下，但他沒有遺憾，並滿懷敬意地笑說：「與其說被搶走，不如說這是理所當然，他真的太帥、太厲害了！」

道奇將挑戰成為21世紀第1支連霸的大聯盟球隊，山本表示，「為了連2年得到世界大賽冠軍，我會全力以赴、不留遺憾。」