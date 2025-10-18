MLB／佐佐木朗希生涯首次連續登板 教頭：絕對信任他

洛杉磯道奇隊在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，投手佐佐木朗希在球隊4分領先時於第九局登板，主投1局無失分，關門成功，幫助道奇順利完成系列賽橫掃，晉級世界大賽。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後談到，這是佐佐木朗希職業生涯第一次連續兩天上場投球，不過自己對佐佐木有絕對的信心：「他（佐佐木朗希）擁有絕佳的天賦，以及強大的心理素質，所以我對連續登板這件事完全不擔心。」

羅伯茲接著解釋了自己的決策：「在季後賽中，你需要做出一些平常不會做的事情。如果想要獲得冠軍，就必須有承擔風險的覺悟。而我對今晚的朗希有100%的信心，所以將他派出場。」

佐佐木朗希在今年季後賽中，已經累積7場出賽，總計後援8局僅失1分，防禦率為 1.13，進帳3次救援點。貢獻穩定的投球表現，更是擔綱起終結者的角色，特別是道奇隊牛棚在例行賽尾聲表現並不穩定，佐佐木朗希成為了道奇隊牛棚的支柱。