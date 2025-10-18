MLB／佐佐木朗希生涯首次連續登板 教頭：絕對信任他
洛杉磯道奇隊在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，投手佐佐木朗希在球隊4分領先時於第九局登板，主投1局無失分，關門成功，幫助道奇順利完成系列賽橫掃，晉級世界大賽。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後談到，這是佐佐木朗希職業生涯第一次連續兩天上場投球，不過自己對佐佐木有絕對的信心：「他（佐佐木朗希）擁有絕佳的天賦，以及強大的心理素質，所以我對連續登板這件事完全不擔心。」
羅伯茲接著解釋了自己的決策：「在季後賽中，你需要做出一些平常不會做的事情。如果想要獲得冠軍，就必須有承擔風險的覺悟。而我對今晚的朗希有100%的信心，所以將他派出場。」
佐佐木朗希在今年季後賽中，已經累積7場出賽，總計後援8局僅失1分，防禦率為 1.13，進帳3次救援點。貢獻穩定的投球表現，更是擔綱起終結者的角色，特別是道奇隊牛棚在例行賽尾聲表現並不穩定，佐佐木朗希成為了道奇隊牛棚的支柱。
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言