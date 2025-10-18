MLB／大谷3轟10K「傳奇之夜」 弗里曼：他像是鋼鐵做的

日籍球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰大放異彩，擔任先發投手主投6.1局無失分，送出10次三振，作為打者敲出3支全壘打，幫助道奇隊橫掃釀酒人，連續兩年晉級世界大賽，他的隊友弗里曼（Freddie Freeman）賽後發出驚嘆。

弗里曼受訪時談到，自己對於大谷的好表現感到無話可說：「他（大谷）的表現太不真實了，有時候我甚至需要伸手摸摸他，確認他是不是用鋼鐵做成的。」弗里曼接著驚訝地表示：「在季後賽的舞台上，他打出了這樣的表現。這場比賽將會被所有人永遠記憶為屬於大谷翔平的比賽。」

弗里曼賽後抱著兒子一起慶祝。 路透社

大谷翔平在比賽中展現了投打俱佳的宰制力，他在首局雖然投出四壞球保送，但緊接著就在打擊區揮出首打席全壘打。第四局兩人出局時，他敲出了個人單場第二發全壘打。第七局，他再完成單場三響砲，這場大爆發徹底讓他走出季後賽前期的打擊低潮，也讓他榮選國聯冠軍系列賽MVP。