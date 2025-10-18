MLB／大谷突破低潮在「完美時機」道奇教頭：早預感有第3轟

國聯冠軍戰G4道奇隊以5：1贏球，系列賽橫掃釀酒人隊，連2年闖進世界大賽。大谷翔平上演史詩般的「10K+三響砲」，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑稱，早就預感大谷會打出單場第3轟。

大谷翔平的表現被部分媒體稱讚是「史上最佳」，羅伯茲也說，「可能是史上最出色的季後賽表現之一，棒球歷史上有無數季後賽，但他今晚證明自己為何是地球上最偉大的球員。投球也好、打擊也好，他讓所有人都難以忘懷，能在這樣的夜晚與他同在，我感到無比幸運。」

先前大谷受到嚴重打擊低潮，羅伯茲直呼，「老實說，我不知道他是如何承受那種期待。雖然他很掙扎，但沒有被情緒擊倒，也沒有失去自信，這點真的令人敬佩。我們一直相信，他最終會找到突破口，今晚就是最完美的時機。」

大谷第二發全壘打飛超遠，羅伯茲笑說：「說真的，那飛行距離太驚人了，打球的初速也快得嚇人。」他接著補充說，「第三發全壘打，我其實一點都不意外，我早就預感他還會再打出去。」