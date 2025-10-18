快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

MLB／大谷突破低潮在「完美時機」道奇教頭：早預感有第3轟

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、羅伯茲(右)。 美聯社
大谷翔平(左)、羅伯茲(右)。 美聯社

國聯冠軍戰G4道奇隊以5：1贏球，系列賽橫掃釀酒人隊，連2年闖進世界大賽。大谷翔平上演史詩般的「10K+三響砲」，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑稱，早就預感大谷會打出單場第3轟。

大谷翔平的表現被部分媒體稱讚是「史上最佳」，羅伯茲也說，「可能是史上最出色的季後賽表現之一，棒球歷史上有無數季後賽，但他今晚證明自己為何是地球上最偉大的球員。投球也好、打擊也好，他讓所有人都難以忘懷，能在這樣的夜晚與他同在，我感到無比幸運。」

先前大谷受到嚴重打擊低潮，羅伯茲直呼，「老實說，我不知道他是如何承受那種期待。雖然他很掙扎，但沒有被情緒擊倒，也沒有失去自信，這點真的令人敬佩。我們一直相信，他最終會找到突破口，今晚就是最完美的時機。」

大谷第二發全壘打飛超遠，羅伯茲笑說：「說真的，那飛行距離太驚人了，打球的初速也快得嚇人。」他接著補充說，「第三發全壘打，我其實一點都不意外，我早就預感他還會再打出去。」

大谷翔平 道奇 羅伯茲

相關新聞

MLB／大谷翔平個人秀！6局10K+三響砲 道奇4連勝晉世界大賽

道奇隊在國聯冠軍賽四連勝橫掃釀酒人隊的晉級夜，成為日本球星大谷翔平的個人大秀，不僅先發6局投出10次三振，更演出史上首見...

MLB／大谷翔平奪國聯冠軍賽MVP：享受美酒吧！

雖然國聯冠軍賽前3場僅敲出2支安打，不過大谷翔平靠著今天6局10次三振、三響砲一戰封神，拿下國聯冠軍賽MVP，他說：「非...

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

道奇隊大谷翔平今天締造歷史級別的投打二刀流，不僅單場敲出三響砲，也投出6局10次三振無失分的演出，幫助道奇以5：1擊敗釀...

MLB／將道奇比喻公牛王朝 貝茲盛讚大谷翔平：他就是喬丹

道奇巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4戰徹底展現二刀流巨星的無敵價值，單場狂轟3發全壘打，更是先發主投6局無失分，送出10次三振，繳出不可思議的宰制級表現，幾乎以一己之力帶領球隊淘汰釀酒人，持續朝連霸之

MLB／10K+三響砲太不公平！ 紐媒盛讚大谷：史上最偉大表現

大谷翔平今天主投6局狂飆10次三振，打擊方面更是上演三響砲。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）直呼，這是棒球史上最偉大的表現。 大谷翔平主投6局狂飆10K，投出3保送，被敲2安，沒

MLB／蘇亞雷斯滿貫砲粉碎藍鳥 水手差1勝挺進隊史首次世界大賽

水手、藍鳥隊在美聯冠軍賽前4戰各取2勝，今天在關鍵第5戰，水手靠蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）兩轟、第8局的超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。