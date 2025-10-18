MLB／讚大谷「史上最偉大個人秀」 釀酒人教頭：沒人會反對

日籍球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第四戰大顯神威，「投手大谷」先發主投6.1局僅被敲出2支安打、無失分，並狂飆10次三振；「打者翔平」更是單場三響砲，貢獻三分打點，以驚天動地的二刀流表現帶領道奇隊橫掃釀酒人，晉級世界大賽。

釀酒人隊以四連敗結束今年球季，無緣睽違43年再次闖入世界大賽，他們在例行賽雖然打出全大聯盟最佳的戰績，但在國聯冠軍賽卻遭到道奇隊投手封鎖，連續四場僅得一分，最終遭橫掃淘汰出局。

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）在賽後記者會上表示：「我們對上了一支非常有天賦的球隊，他們打得非常精彩，而今晚我們見證了季後賽史上最偉大的個人秀。我認為沒有人會反駁這一點，因為一位投手在投出10次三振的同時，還能打出3支全壘打。」

墨菲也給予自家選手肯定，他說：「我為我的球隊感到無比驕傲和尊重。我們的對手不僅有天賦，而且打得非常出色。」

SHOHEI OHTANI, YOU ARE INCREDIBLE! pic.twitter.com/jythqTWUI4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年10月18日

SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年10月18日