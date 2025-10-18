快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／10K+三響砲太不公平！ 紐媒盛讚大谷：史上最偉大表現

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平今天主投6局狂飆10次三振，打擊方面更是上演三響砲。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）直呼，這是棒球史上最偉大的表現。

大谷翔平主投6局狂飆10K，投出3保送，被敲2安，沒有失分；打擊部分，1、4、7局都敲出陽春砲。道奇隊終場以5：1力克釀酒人隊，風光挺進世界大賽，持續朝連霸之路邁進。

海曼直呼，大谷10K又3轟實在太不公平。他是季後賽史上第11位敲出三響砲的球員，完成這項壯舉的同時又送給對手10次三振。大谷這場表現簡直是「史上最強十月演出。」

海曼接著表示，「大谷翔平毫無懸念是今晚的王者，這是棒球史上最偉大的表現之一，甚至就是最偉大的表現。」

大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／大谷翔平個人秀！6局10K+三響砲 道奇4連勝晉世界大賽

道奇隊在國聯冠軍賽四連勝橫掃釀酒人隊的晉級夜，成為日本球星大谷翔平的個人大秀，不僅先發6局投出10次三振，更演出史上首見...

MLB／大谷翔平奪國聯冠軍賽MVP：享受美酒吧！

雖然國聯冠軍賽前3場僅敲出2支安打，不過大谷翔平靠著今天6局10次三振、三響砲一戰封神，拿下國聯冠軍賽MVP，他說：「非...

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

道奇隊大谷翔平今天締造歷史級別的投打二刀流，不僅單場敲出三響砲，也投出6局10次三振無失分的演出，幫助道奇以5：1擊敗釀...

MLB／將道奇比喻公牛王朝 貝茲盛讚大谷翔平：他就是喬丹

道奇巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4戰徹底展現二刀流巨星的無敵價值，單場狂轟3發全壘打，更是先發主投6局無失分，送出10次三振，繳出不可思議的宰制級表現，幾乎以一己之力帶領球隊淘汰釀酒人，持續朝連霸之

MLB／10K+三響砲太不公平！ 紐媒盛讚大谷：史上最偉大表現

大谷翔平今天主投6局狂飆10次三振，打擊方面更是上演三響砲。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）直呼，這是棒球史上最偉大的表現。 大谷翔平主投6局狂飆10K，投出3保送，被敲2安，沒

MLB／蘇亞雷斯滿貫砲粉碎藍鳥 水手差1勝挺進隊史首次世界大賽

水手、藍鳥隊在美聯冠軍賽前4戰各取2勝，今天在關鍵第5戰，水手靠蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）兩轟、第8局的超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。