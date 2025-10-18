MLB／10K+三響砲太不公平！ 紐媒盛讚大谷：史上最偉大表現

大谷翔平今天主投6局狂飆10次三振，打擊方面更是上演三響砲。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）直呼，這是棒球史上最偉大的表現。

大谷翔平主投6局狂飆10K，投出3保送，被敲2安，沒有失分；打擊部分，1、4、7局都敲出陽春砲。道奇隊終場以5：1力克釀酒人隊，風光挺進世界大賽，持續朝連霸之路邁進。

海曼直呼，大谷10K又3轟實在太不公平。他是季後賽史上第11位敲出三響砲的球員，完成這項壯舉的同時又送給對手10次三振。大谷這場表現簡直是「史上最強十月演出。」

海曼接著表示，「大谷翔平毫無懸念是今晚的王者，這是棒球史上最偉大的表現之一，甚至就是最偉大的表現。」