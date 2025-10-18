快訊

MLB／將道奇比喻公牛王朝 貝茲盛讚大谷翔平：他就是喬丹

聯合新聞網／ 綜合外電報導
貝茲盛讚大谷翔平就像籃球之神喬丹。 美聯社

道奇巨星大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4戰徹底展現二刀流巨星的無敵價值，單場狂轟3發全壘打，更是先發主投6局無失分，送出10次三振，繳出不可思議的宰制級表現，幾乎以一己之力帶領球隊淘汰釀酒人，持續朝連霸之路邁進。

儘管先前面臨空前打擊低潮，但大谷翔平挾著「封神之夜」的強悍二刀流演出，毫無懸念獲選為國聯冠軍系列賽MVP；這場比賽也被外界譽為「季後賽史上最全面的個人演出之一」。

大谷的狂暴表現連隊友都嘆為觀止，鏡頭還捕捉到弗里曼（Freddie Freeman）看著大谷開轟雙手抱頭、一臉難以置信的神情，道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）賽後更盛讚道：「我已經講過很多次了，我們就像是公牛隊，而他就是喬丹（Michael Jordan）。只要他啟動，全隊都會跟著前進。你今天看到的一切都證明了這點，我真的很慶幸他是我們的一員。」

貝茲的比喻並非誇張。就像當年喬丹率領芝加哥公牛在1991至1998年間8年內奪下6座NBA總冠軍一樣，大谷如今正帶領道奇進入屬於他們的王朝時代。這是道奇過去10年內第7次打進國聯冠軍賽，也是近6年內第3度晉級世界大賽。

大谷在2024年與道奇簽下10年7億美元的天價合約，這一季雖然在系列賽初期打擊狀況低迷，但在第4戰迎來大爆發，寫下史詩一頁。如今道奇距離衛冕世界大賽冠軍只差4場勝利，全隊氣勢正盛。

「我們還有一個系列要打，不能太早自滿，」貝茲說，「但能夠連續兩年打進世界大賽真的很特別，至少我們又一次踏上這趟旅程。」

目前道奇正靜待美聯冠軍系列賽的勝出隊伍，確定世界大賽的對手。貝茲表示，從春訓開始，全隊就相信他們有能力再奪冠。「我們知道自己能做到，但過程會怎麼走沒人能預測。不過如今，我們距離目標只剩最後一步。」

