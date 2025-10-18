MLB／亂入山本由伸訪問 史奈爾開心高喊「我愛你」

洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍戰（NLCS）第四戰以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人隊，拿下4連勝完成系列賽橫掃，連續兩年晉級世界大賽，賽後全隊一同享受香檳浴慶祝。而在第二場比賽取得完投勝的投手山本由伸，在受訪時說出了令人意想不到的一句話。

道奇隊橫掃了本賽季例行賽交手6戰全敗的釀酒人，這是他們今年第4次舉行香檳慶祝，由於季節已經推進，山本由伸接受採訪時第一句話便說：「超級冷（むちゃくちゃ寒いです）！」就在山本受訪的同時，系列賽第一戰的勝利投手史奈爾（Blake Snell）還闖入了鏡頭，開心地大喊「我愛山本（I love YAMA）！」

山本由伸也開心地與史奈爾一同合影，展現兩人的好交情。山本由伸表示：「能夠和一群最棒的隊友們一起打球，作為一名球員，我感到非常幸福。」

山本由伸本季例行賽繳出12勝8敗、防禦率2.49的優異成績。他在季後賽先發3場，成績2勝1敗，防禦率更壓低至1.83，在國聯冠軍賽第2戰完投9局僅失1分，他說：「為了連續兩年得到世界大賽冠軍，我會全力以赴、不留遺憾。」