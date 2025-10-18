快訊

MLB／大谷翔平奪國聯冠軍賽MVP：享受美酒吧！

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平奪下國聯MVP。 路透
大谷翔平奪下國聯MVP。 路透

雖然國聯冠軍賽前3場僅敲出2支安打，不過大谷翔平靠著今天6局10次三振、三響砲一戰封神，拿下國聯冠軍賽MVP，他說：「非常榮幸能夠獲得這個獎項，還要再拿下4場勝利。」

前面3戰大谷翔平作為打者是11打數3安打、1分打點，另有3次四壞保送，低潮的表現讓外界也擔心他是否被釀酒人克制，而過去先發登板打擊跟著下滑的數據也讓他今天登板前受到質疑。

然而大谷翔平今天不僅繳出6局無失分的好投，作為打者也是3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，幫助道奇隊以5：1擊敗釀酒人取得四連勝，自己包辦勝投、勝利打點。

作為今天投打哪方面表現更好？大谷翔平說：「兩個都感覺超棒。大家的聲援成了我最大的力量。這座獎盃是代表全隊領來的。接下來還有4場要贏，我會全力以赴。」

接著大谷翔平也補充：「這場勝利真的是靠全隊一起拿下的。接下來（世界大賽）的4場比賽，我們會全力去贏。然後，大家今晚好好喝杯美酒吧！」有趣的發言讓現場充滿活絡的氣氛。

