MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
道奇大谷翔平今天締造歷史級別的投打二刀流，不僅單場敲出三響砲，也投出6局10次三振無失分的演出，幫助道奇以5：1擊敗釀酒人隊晉級世界大賽，大谷翔平也坦言，今天就是帶著「一定要結束比賽」的心情上場。

道奇在國聯冠軍賽帶著3勝0敗進入第4戰，大谷翔平的表現完全不給釀酒人機會，作為先發投手徹底壓制，打擊上也是3打數3安打都開轟、3分打點演出，自己包辦勝利打點、勝投。

賽後，大谷受訪表示：「真的是一場非常精采的比賽。能夠擊敗這樣一支強隊，我們表現得很好。」他也補充說：「我是抱著『今天一定要贏下來』的心情上場的，這場比賽真的很棒。」

大谷翔平三轟寫下：史上第一位首局首打席全壘打先發投手、第一位季後賽投手單場雙響砲、第一位單場三響砲加投出10K的球員，三項歷史紀錄；作為投手第7局續投留下2個壘包退場，還好牛棚沒有掉分讓他保持無失分。

大谷翔平表示：「這之前我其實打得不太理想，今天總算有貢獻一場，但我還是希望能繼續打出好打席。」他仍未感到滿足，「最後一局其實很想自己撐完七局。還好維西亞（Alex Vesia）投得很好，幫了我一把。」

隨著這場勝利，道奇隊連續兩年挺進世界大賽。大谷說：「每一位隊友都是為了球隊在戰鬥，這種精神在場上都體現出來了。」

