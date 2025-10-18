MLB／大谷翔平個人秀！6局10K+三響砲 道奇4連勝晉級世界大賽
道奇隊在國聯冠軍賽四連勝橫掃釀酒人隊的晉級夜，成為日本球星大谷翔平的個人大秀，不僅先發6局投出10次三振，更演出史上首見的投手單場三響砲，幫助球隊以5：1拿下勝利，連續兩年取得世界大賽門票，朝著衛冕之路前進。
大谷翔平今天作為先發第1棒、投手，1局上投出3次三振後，1局下就敲出陽春砲，也點燃單局3分攻勢，幫助自己取得領先，更寫下史上第一位先發投手首局首打席全壘打的紀錄。
SHOHEI OHTANI!— MLB (@MLB) October 18, 2025
WHAT A START! pic.twitter.com/fI8mNHanNn
4局下打者翔平又敲出一發陽春砲，飛行距離來到469英呎、轟到道奇球場外的超遠全壘打，讓板凳席、牛棚區的道奇隊友都紛紛抱頭、一臉難以置信，成為史上第一位季後賽單場雙響砲的投手。
SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025
7局下在投手大谷退場後，打者翔平轉任指定打擊留在場上，並且轟出飛行距離427英呎的中外野全壘打，將比數拉開到5：0，成為大聯盟無論季後賽、例行賽，史上第一位單場三響砲且投出10次三振的投手。
SHOHEI OHTANI, YOU ARE INCREDIBLE! pic.twitter.com/jythqTWUI4— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025
打者翔平今天3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，另有1次四壞保送；投手大谷今天也投完6局，7局上續投雖然留下2個壘包但牛棚幫忙守住，僅被敲2支安打無失分，10次三振，另有3次四壞保送。
釀酒人則直到8局上才從崔能（Blake Treinen）手中攻下1分，9局上道奇派出佐佐木朗希關門，生涯第一次連兩天登板，結果開局就被敲安，不過接下來連抓3個出局數守下勝利。
