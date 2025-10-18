快訊

MLB／有神快拜！投手大谷翔平三響砲 三轟都寫史上第一紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
不是一轟、不是兩轟，大谷翔平今天單場三響砲，引爆道奇隊主場最大熱潮，一旁的隊友表情已經從吃驚變成純粹的興奮，外加先發登板6局10K無失分的演出，連轉播球評都說「不知道怎麼形容…」。

道奇日本球星大谷翔平今天先發第1棒、投手，首局首打席就敲出陽春砲，為自己打下領先分，也寫下史上第一位首局首打席開轟的先發投手紀錄。

4局下大谷翔平再次敲出陽春砲，飛行距離來到469英呎的超遠全壘打，讓板凳席、牛棚區的道奇隊友都紛紛抱頭、一臉難以置信，更成為史上第一位季後賽單場雙響砲的投手。

7局下在投手大谷退場後，打者翔平轉任指定打擊留在場上，並且轟出飛行距離427英呎的中外野全壘打，將比數拉開到5：0，成為大聯盟無論季後賽、例行賽，史上第一位單場三響砲且投出10次三振的投手，一旁隊友只能興奮鼓掌。

大谷翔平今天在投手丘上也以100球投完6局，僅被敲2支安打無失分，10次三振另有3次四壞保送。

大谷翔平 道奇

