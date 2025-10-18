快訊

MLB／投手大谷6局10K退場 打者翔平3轟讓隊友都驚呆

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

延續前三場道奇隊先發投手的好投，大谷翔平今天化身第四張王牌，擔任先發第1棒、投手，繳出6局10次三振的好投後退場休息，不過打者翔平還會繼續待在場上，他已經敲出3轟。

道奇在國聯冠軍賽面對釀酒人隊，前三場先發投手的成績依序是史奈爾（Blake Snell）8局無失分、山本由伸9局失1分、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5.2局失1分，在三人好投領銜下也取得三連勝。

今天輪到大谷翔平投打二刀流出賽，1局上雖然以四壞球開局，但接著連續投出3次三振，預示著狀態絕佳；接著2局上三上三下、3局上保送後有雙殺的另類三上三下。

4局上大谷翔平雖然開局就被喬里歐（Jackson Chourio）敲出二壘安打，但接著又是連抓3個出局數，包含被站上三壘後的連續2K，完全不給機會。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前指出投手大谷有7局、100球的限制，接下來第5、6局大谷翔平都投出三上三下，第7局續投卻是保送後被敲出安打，用球數剛好來到100球，羅伯茲果斷親自上場換投。

牛棚幫忙守住危機，投手大谷最終是6局10次三振，被敲2支安打、3次四壞保送，沒有失分，投出的35顆速球最快來到100.3英哩、均速98.5英哩，退場時握有勝投資格，這個資格是自己打下來的。

打者翔平今天在1局下首局首打席開轟，自己給自己援護也開啟單局3分攻勢，4局下又敲出陽春砲，寫下史上第一位季後賽投手單場雙響砲的紀錄。

大谷翔平在4局下開轟的驚奇表現，不僅讓球迷直呼「他不是人」、「見證史上最偉大球員」，就連坐在板凳區的隊友弗里曼（Freddie Freeman）都雙手抱頭、一臉難以置信，也有球迷轉發這個畫面說「這就是我在看大谷翔平開轟的樣子」。

大谷翔平7局下再敲出單場第3轟。

大谷翔平 道奇

