MLB／投手大谷6局10K退場 打者翔平3轟讓隊友都驚呆
延續前三場道奇隊先發投手的好投，大谷翔平今天化身第四張王牌，擔任先發第1棒、投手，繳出6局10次三振的好投後退場休息，不過打者翔平還會繼續待在場上，他已經敲出3轟。
道奇在國聯冠軍賽面對釀酒人隊，前三場先發投手的成績依序是史奈爾（Blake Snell）8局無失分、山本由伸9局失1分、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5.2局失1分，在三人好投領銜下也取得三連勝。
今天輪到大谷翔平投打二刀流出賽，1局上雖然以四壞球開局，但接著連續投出3次三振，預示著狀態絕佳；接著2局上三上三下、3局上保送後有雙殺的另類三上三下。
4局上大谷翔平雖然開局就被喬里歐（Jackson Chourio）敲出二壘安打，但接著又是連抓3個出局數，包含被站上三壘後的連續2K，完全不給機會。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前指出投手大谷有7局、100球的限制，接下來第5、6局大谷翔平都投出三上三下，第7局續投卻是保送後被敲出安打，用球數剛好來到100球，羅伯茲果斷親自上場換投。
牛棚幫忙守住危機，投手大谷最終是6局10次三振，被敲2支安打、3次四壞保送，沒有失分，投出的35顆速球最快來到100.3英哩、均速98.5英哩，退場時握有勝投資格，這個資格是自己打下來的。
打者翔平今天在1局下首局首打席開轟，自己給自己援護也開啟單局3分攻勢，4局下又敲出陽春砲，寫下史上第一位季後賽投手單場雙響砲的紀錄。
SHOHEI OHTANI!— MLB (@MLB) October 18, 2025
WHAT A START! pic.twitter.com/fI8mNHanNn
大谷翔平在4局下開轟的驚奇表現，不僅讓球迷直呼「他不是人」、「見證史上最偉大球員」，就連坐在板凳區的隊友弗里曼（Freddie Freeman）都雙手抱頭、一臉難以置信，也有球迷轉發這個畫面說「這就是我在看大谷翔平開轟的樣子」。
SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025
大谷翔平7局下再敲出單場第3轟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言