聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／投手大谷翔平單場雙響砲！連寫兩項史上唯一紀錄
道奇隊日本球星大谷翔平今天先發登板兼打擊，第1局就展現投打二刀流，投出3K後開轟，寫下史上第一人紀錄，4局下又再次開轟，單場雙響砲再寫下另一項新紀錄，幫助道奇在國聯冠軍賽4局打完以4：0領先釀酒人隊。
投手大谷季後賽生涯第一次對上釀酒人，1局上就在投出四壞後，連續3次三振對手凍結壘包；打者翔平則是在1局下作為第一棒，從先發投手昆塔納（Jose Quintana）手中敲出陽春砲為自己助威，也點燃單局3分攻勢。
SHOHEI OHTANI!— MLB (@MLB) October 18, 2025
WHAT A START! pic.twitter.com/fI8mNHanNn
這是大谷翔平生涯首次在季後賽投球且同場開轟，根據大聯盟官網，大谷翔平成為史上第一位在首局首打席開轟的先發投手。
2局下大谷翔平的第2打席獲得四壞保送，4局下第3次上場打擊，又從中繼投手派翠克（Chad Patrick）手中敲出陽春砲，將領先擴大到4分差。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是大聯盟季後賽史上第一位單場敲出2轟以上的投手。
SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言