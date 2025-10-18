MLB／投手大谷翔平單場雙響砲！連寫兩項史上唯一紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平今天先發登板兼打擊，第1局就展現投打二刀流，投出3K後開轟，寫下史上第一人紀錄，4局下又再次開轟，單場雙響砲再寫下另一項新紀錄，幫助道奇在國聯冠軍賽4局打完以4：0領先釀酒人隊。

投手大谷季後賽生涯第一次對上釀酒人，1局上就在投出四壞後，連續3次三振對手凍結壘包；打者翔平則是在1局下作為第一棒，從先發投手昆塔納（Jose Quintana）手中敲出陽春砲為自己助威，也點燃單局3分攻勢。

這是大谷翔平生涯首次在季後賽投球且同場開轟，根據大聯盟官網，大谷翔平成為史上第一位在首局首打席開轟的先發投手。

2局下大谷翔平的第2打席獲得四壞保送，4局下第3次上場打擊，又從中繼投手派翠克（Chad Patrick）手中敲出陽春砲，將領先擴大到4分差。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是大聯盟季後賽史上第一位單場敲出2轟以上的投手。