快訊

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

國民黨主席投票熱！ 29歲首投族：憂不團結大選再輸...幹部恐陷司法追殺

影／電視太大聲被鄰居砍？台中霧峰老婦現身喊冤：我沒看電視

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／投手大谷翔平單場雙響砲！連寫兩項史上唯一紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天先發登板兼打擊，第1局就展現投打二刀流，投出3K後開轟，寫下史上第一人紀錄，4局下又再次開轟，單場雙響砲再寫下另一項新紀錄，幫助道奇在國聯冠軍賽4局打完以4：0領先釀酒人隊。

投手大谷季後賽生涯第一次對上釀酒人，1局上就在投出四壞後，連續3次三振對手凍結壘包；打者翔平則是在1局下作為第一棒，從先發投手昆塔納（Jose Quintana）手中敲出陽春砲為自己助威，也點燃單局3分攻勢。

這是大谷翔平生涯首次在季後賽投球且同場開轟，根據大聯盟官網，大谷翔平成為史上第一位在首局首打席開轟的先發投手。

2局下大谷翔平的第2打席獲得四壞保送，4局下第3次上場打擊，又從中繼投手派翠克（Chad Patrick）手中敲出陽春砲，將領先擴大到4分差。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是大聯盟季後賽史上第一位單場敲出2轟以上的投手。

大谷翔平 大聯盟 道奇

延伸閱讀

MLB／生涯首次季後賽自援護彈！大谷翔平1局上3K、1局下開轟

MLB／「要對付的不是大谷翔平」釀酒人教頭信心喊話

MLB／曾說大谷翔平打不好很難奪冠 道奇教頭：想法沒有改變

MLB／大谷翔平輕輕一帶三壘打 釀酒人教頭笑了：碰得恰到好處

相關新聞

MLB／大谷翔平個人秀！6局10K+三響砲 道奇4連勝晉級世界大賽

道奇隊在國聯冠軍賽四連勝橫掃釀酒人隊的晉級夜，成為日本球星大谷翔平的個人大秀，不僅先發6局投出10次三振，更演出史上首見...

MLB／有神快拜！投手大谷翔平三響砲 三轟都寫史上第一紀錄

不是一轟、不是兩轟，大谷翔平今天單場三響砲，引爆道奇隊主場最大熱潮，一旁的隊友表情已經從吃驚變成純粹的興奮，外加先發登板...

MLB／投手大谷6局10K退場 打者翔平3轟讓隊友都驚呆

延續前三場道奇隊先發投手的好投，大谷翔平今天化身第四張王牌，擔任先發第1棒、投手，繳出6局10次三振的好投後退場休息，不...

MLB／蘇亞雷斯滿貫砲粉碎藍鳥 水手差1勝挺進隊史首次世界大賽

水手、藍鳥隊在美聯冠軍賽前4戰各取2勝，今天在關鍵第5戰，水手靠蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）兩轟、第8局的超...

MLB／史布林格膝蓋中彈還被噓 藍鳥教頭要水手球迷去反省

藍鳥隊一度2：1領先的戰局，隨著8局下派出利托（Brendon Little）接手投球而灰飛煙滅，面對3人次留下0.0局...

MLB／投手大谷翔平單場雙響砲！連寫兩項史上唯一紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平今天先發登板兼打擊，第1局就展現投打二刀流，投出3K後開轟，寫下史上第一人紀錄，4局下又再次開轟，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。