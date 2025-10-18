快訊

MLB／史布林格膝蓋中彈還被噓 藍鳥教頭要水手球迷去反省

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史布林格被觸身球砸中後倒地。 美聯社
史布林格被觸身球砸中後倒地。 美聯社

藍鳥隊一度2：1領先的戰局，隨著8局下派出利托（Brendon Little）接手投球而灰飛煙滅，面對3人次留下0.0局投球，釀成水手隊的5分大局，以2：6輸球賽後，利托難掩自責，「感覺真的很糟，球隊占據贏球有利位置，我上場了，卻投得糟透了。」

8局下成為戰局分水嶺，藍鳥由利托登板，面對3人次都沒解決，先被全壘打王羅利（Cal Raleigh）敲追平陽春砲，再投出2保送退場；多明奎茲（Seranthony Domínguez）接手，因觸身球擠成滿壘，隨後一顆98.5哩直球被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）掃出右外野全壘打牆外，這發滿貫砲帶給藍鳥重傷害。

賽後被問到為何當時不是推出霍夫曼（Jeff Hoffman）或多明奎茲，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）解釋，是因為希望讓水手打線面對「不一樣的投手」，他也強調：「利托一直都是我們最好的投手之一，我也會繼續信任他。」

此役另一引起熱議畫面出現在7局上，水手投手布萊恩胡（Bryan Woo）面對史布林格（George Springer）投出觸身球，打到他的膝蓋，他當場倒地，水手球迷歡呼聲四起，他一度走向一壘嘗試續留場上，球迷反應轉為噓聲，而就在他必須被攙扶退場時，鏡頭捕捉到場邊還有球迷朝他揮手。

「那些噓他的球迷，應該去照照鏡子、反省自己，了解他是怎樣的選手。」史奈德對此明顯不滿，他表示，「有選手被打到膝蓋，他顯然很痛，而場上竟然有4萬人在歡呼，這絕對不是正確的事。」

水手 藍鳥

