MLB／蘇亞雷斯滿貫砲粉碎藍鳥 水手差1勝挺進隊史首次世界大賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手靠蘇亞雷斯。 美聯社

水手藍鳥隊在美聯冠軍賽前4戰各取2勝，今天在關鍵第5戰，水手靠蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）兩轟、第8局的超前滿貫砲打下勝利，終場以6：2贏球。水手在系列賽握有3勝2敗「聽牌」，第6戰將在20日回到藍鳥主場，水手挑戰隊史第1張世界大賽門票。

兩隊先發投手都無關勝敗，藍鳥高斯曼（Kevin Gausman）投5.2局被敲3安打、失1分，唯一失分為2局下被蘇亞雷斯掃出陽春砲，這一轟讓水手先馳得點。水手由米勒（Bryce Miller）先發4局被敲4安打、失1分，第5局被首位打者巴格（Addison Barger）敲安後退場，布瑞許（Matt Brash）接手連抓兩出局，但隨即被史布林格（George Springer）敲二壘打掉分。

1：1平手局面，例行賽15勝的水手華裔王牌布萊恩胡（Bryan Woo）在第6局登板，他因季末受傷，錯過分區系列賽，此役才是他在今年季後賽首度亮相，28天以來首度出賽，才面對3位打者，已經遭柯克（Alejandro Kirk）二壘打、克萊門特（Ernie Clement）一壘打串連掉分，最終中繼2局失1分。

水手面對1：2落後，8局下成為戰局分水嶺，藍鳥由利托（Brendon Little）登板，面對3人次都沒解決，先被全壘打王羅利（Cal Raleigh）敲追平陽春砲，再投出2保送退場；多明奎茲（Seranthony Domínguez）接手，因觸身球擠成滿壘，隨後一顆98.5哩直球被蘇亞雷斯掃出右外野全壘打牆外，這發滿貫砲帶給藍鳥重傷害。

水手隊史至今還不曾打進世界大賽，也是全大聯盟唯一的0經驗者，過去3次打美聯冠軍賽包括2次2勝4敗、1次1勝4敗出局，如今來到隊史距離世界大賽最近的距離，僅差1勝就能收下晉級門票。

水手 藍鳥

