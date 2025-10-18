快訊

國家級警報響「台北搖很大」！10:04東部海域有感地震 7縣市震度3級以上

小S復出藏大S影子！這微笑姊妹史上最像　神奇瞬間「完全是熙媛」

「小朋友很愛她」…金門酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園女老師逃逸

MLB／生涯首次季後賽自援護彈！大谷翔平1局上3K、1局下開轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
自己的分數自己打，投打「二刀流」大谷翔平今天完美演繹這句話，在先發投完1局後，1局下立刻轟出首局首打席全壘打，加上後續打線持續添分，幫助道奇隊在國聯冠軍賽第四戰第1局就取得3：0領先。

道奇隊日本球星大谷翔平今年重拾二刀流，生涯第一次對上釀酒人隊就是在今天，首局在保送開局後，連續投出3次三振，完全凍結壘包。

1局下大谷翔平又換上第1棒身份上場打擊，2好3壞後，將昆塔納（Jose Quintana）的一顆79.2英哩滑曲球轟出右外野全壘打牆，擊球初速116.5英哩、飛行距離446英呎。

今天登板前，外界認為大谷翔平常在自己投球時打擊火力也跟著下滑，但他今天用球棒證明並非如此，今年季後賽第3轟出爐，也終結他在季後賽連8場未開轟，也是他生涯第一次在季後賽登板投球時同場開轟。

大谷翔平 道奇 釀酒人

