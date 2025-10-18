MLB／生涯首次季後賽自援護彈！大谷翔平1局上3K、1局下開轟

自己的分數自己打，投打「二刀流」大谷翔平今天完美演繹這句話，在先發投完1局後，1局下立刻轟出首局首打席全壘打，加上後續打線持續添分，幫助道奇隊在國聯冠軍賽第四戰第1局就取得3：0領先。

道奇隊日本球星大谷翔平今年重拾二刀流，生涯第一次對上釀酒人隊就是在今天，首局在保送開局後，連續投出3次三振，完全凍結壘包。

1局下大谷翔平又換上第1棒身份上場打擊，2好3壞後，將昆塔納（Jose Quintana）的一顆79.2英哩滑曲球轟出右外野全壘打牆，擊球初速116.5英哩、飛行距離446英呎。

今天登板前，外界認為大谷翔平常在自己投球時打擊火力也跟著下滑，但他今天用球棒證明並非如此，今年季後賽第3轟出爐，也終結他在季後賽連8場未開轟，也是他生涯第一次在季後賽登板投球時同場開轟。